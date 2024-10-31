Військового лишили звання та на п'ять років позбавили волі

Боєць з Полтави самовільно залишив частину — що вирішив суд
Військовий з Полтави самовільно залишив свою частину та поїхав до дому. На суді він пояснив, що зробив це через хвору матір.
Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що чоловік ще у січні самовільно залишив військову частину та поїхав додому. В якості причини він назвав хворобу матері і визнав свою провину.
Що вирішив суд
Після самовільного залишення військової частини військового позбавили звання "головний сержант". Також його визнали винним згідно ч. 4 ст. 408 КК України та призначили п'ять років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Верховному Суді заявили про збільшення випадків СЗЧ.
Додамо, що кілька днів тому одна із нардепок назвала кількість випадків СЗЧ в Україні.
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