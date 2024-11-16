Боец совершил СОЧ, но не получил наказания из-за желания служить дальше

Бойцы ВСУ и осуждены. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Ивано-Франковский городской суд рассмотрел дело в отношении военнослужащего, который без уважительных причин покинул место службы. Обвиняемый снова попросился на службу.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый самовольно покинул боевую часть. Он не получал разрешения от своих командиров.

Военный признал себя виновным и попросил смягчить наказание и согласился и дальше проходить службу в ВСУ. Боец обратился к прокурору с просьбой об освобождении его от уголовной ответственности.

Прокурор поддержал ходатайство, учитывая отсутствие предварительных правонарушений у военнослужащего и наличие письменного согласия командира воинской части на продление его службы.

Что решил суд

Судья учел и раскаяние военного и поддержку ходатайства обвиняемого прокурором. На основании изложенного суд принял решение закрыть уголовное дело и освободить военнослужащего от ответственности.

Напомним, военный ушел в СОЧ, потому что командир не хотел давать ему официальный отпуск. Следующие пять лет он проведет за решеткой.

Также мы писали, что украинского военного, самовольно покинувшего часть, лишили вознаграждения в размере 30 тыс. грн. Боец решил оспорить это решение.