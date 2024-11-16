Боєць здійснив СЗЧ, але не отримав покарання через бажання служити далі

Бійці ЗСУ та засуджені. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Івано-Франківський міський суд розглянув справу щодо військовослужбовця, який без поважних причин залишив місце служби. Обвинувачений знову попросився на службу.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений самовільно залишив свою бойову частину. Він не отримував дозвіл від своїх командирів.

Військовий визнав себе винним і попросив пом'якшити покарання та погодився і далі проходити службу в ЗСУ. Боєць звернувся до прокурора з проханням про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Прокурор підтримав клопотання, враховуючи відсутність попередніх правопорушень у військовослужбовця та наявність письмової згоди командира військової частини на продовження його служби.

Що вирішив суд

Суддя врахував і каяття військового і підтримку клопотання обвинуваченого прокурором. На підставі викладеного суд ухвалив закрити кримінальну справу та звільнити військовослужбовця від відповідальності.

Нагадаємо, військовий пішов у СЗЧ, бо командир не хотів давати йому офіційну відпустку. Наступні п'ять років він проведе за ґратами.

Також ми писали, що українського військового, який самовільно залишив частину, позбавили винагороди у розмірі 30 тис. грн. Боєць вирішив оскаржити це рішення.