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Боец отказался переводиться в другую часть — что решил суд

14 декабря 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Солдат отказался перевестись в другую воинскую часть за что получил пять лет лишения свободы
Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области вынес приговор в отношении солдата, отказавшегося выполнять боевое распоряжение. Ссылаясь на проблемы со здоровьем, он не захотел передислоцироваться в другую воинскую часть.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый проходил военную службу во время мобилизации. Но впоследствии он отказался выполнить приказ командира воинской части и уехать в другую воинскую часть. Причину своего поступка он аргументировал неудовлетворительным состоянием здоровья.

В суде солдат признал свою вину в отказе выполнить боевой приказ, но просил судью учесть, что уже выполнял боевое задание, но из-за проблем со спиной и коленями его вернули обратно в воинскую часть.

На этот раз солдат тоже ссылался на проблемы со здоровьем. Однако, согласно заключению Военно-врачебной комиссии (ВВК), он признан годным к военной службе.

Что решил суд

Судья, проанализировав все материалы дела и аргументы сторон, признала солдата виновным в неповиновении и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор подлежит апелляционному обжалованию.

Напомним, в Тернопольской области мужчина не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Также мы писали, что в Хмельницкой области судили мужчину, который информировал население о местонахождении работников ТЦК и СП.

суд ВСУ Хмельницкая область война в Украине судебные решения

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