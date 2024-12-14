Солдат отказался перевестись в другую воинскую часть за что получил пять лет лишения свободы

Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области вынес приговор в отношении солдата, отказавшегося выполнять боевое распоряжение. Ссылаясь на проблемы со здоровьем, он не захотел передислоцироваться в другую воинскую часть.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый проходил военную службу во время мобилизации. Но впоследствии он отказался выполнить приказ командира воинской части и уехать в другую воинскую часть. Причину своего поступка он аргументировал неудовлетворительным состоянием здоровья.

В суде солдат признал свою вину в отказе выполнить боевой приказ, но просил судью учесть, что уже выполнял боевое задание, но из-за проблем со спиной и коленями его вернули обратно в воинскую часть.

На этот раз солдат тоже ссылался на проблемы со здоровьем. Однако, согласно заключению Военно-врачебной комиссии (ВВК), он признан годным к военной службе.

Что решил суд

Судья, проанализировав все материалы дела и аргументы сторон, признала солдата виновным в неповиновении и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор подлежит апелляционному обжалованию.

Напомним, в Тернопольской области мужчина не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Также мы писали, что в Хмельницкой области судили мужчину, который информировал население о местонахождении работников ТЦК и СП.