Солдат відмовився перевестись до іншої військової частини за що отримав п'ять років позбавлення волі

Військовий ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області ухвалив вирок щодо солдата, який відмовився виконувати бойове розпорядження. Посилаючись на проблеми зі здоров'ям він не захотів передислокуватися до іншої військової частини.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений проходив військову службу під час мобілізації. Але згодом він відмовився виконати наказ командира військової частини та поїхати в іншу військову частину. Причину свого вчинку він аргументував незадовільним станом здоров’я.

У суді солдат визнав свою провину у відмові виконати бойовий наказ, але просив суддю врахувати, що вже виконував бойове завдання, але через проблеми зі спиною та колінами його повернули назад до військової частини.

Цього разу солдат теж посилався на проблеми зі здоров'ям. Однак, згідно з висновком Військово-лікарської комісії (ВЛК), він визнаний придатним до військової служби.

Що вирішив суд

Суддя проаналізувавши всі матеріали справи та аргументи сторін, визнала солдата винним у непокорі та призначила йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Вирок підлягає апеляційному оскарженню.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину.

Також ми писали, що у Хмельницькій області судили чоловіка, який інформував населення про місцеперебування працівників ТЦК та СП.