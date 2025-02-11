Как суд наказал военного, который совершил СОЧ и угрожал полицейским

Военнослужащий. Фото иллюстративное: hromadske.radio

Военнослужащий совершил СОЧ и не вернулся на службу. Кроме того, мужчина бросил в правоохранителей фугасную мину. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Александрийский горрайонный суд Кировоградской области вынес в понедельник, 3 февраля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, который занимал должность стрелка-снайпера, оставил воинскую часть в сентябре 2022 года и с тех пор уклонялся от службы. В июне 2023 года мужчине должны были вручить письменное уведомление о подозрении, однако не смогли этого сделать, потому что не знали, где он находится.

В июле 2024 года в полицию поступило сообщение о незаконном проникновении в жилище. Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, оказалось, что заявительницей была мать военного-беглеца. Женщина сообщила, что сын в состоянии алкогольного опьянения заставлял ее написать отказ от заявлений, в которых она ранее жаловалась на его поведение.

Сам нарушитель также вышел к полицейским, однако во время разговора с ними вернулся в квартиру якобы за документами, после чего выбежал с фомкой (небольшой лом, — Ред.) и, угрожая правоохранителям, закрыл перед ними дверь. Представители полиции пытались выманить мужчину, однако тот в ответ ругался и угрожал подорвать их с помощью "растяжки". В конце концов фигурант, открыв дверь, бросил в сторону правоохранителей противопехотную фугасную мину, которую принес домой с поля боя. Этот боеприпас не является взрывным устройством — в результате инцидента никто не травмировался. Во время обыска в квартире нарушителя обнаружили взрывные устройства и боеприпасы, которые он хранил, не имея на это разрешения.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Правда, решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор коллаборационисту. Мужчина, который поддерживал агрессию РФ и сообщал оккупантам о позициях украинских военных, проведет пять с половиной лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что житель Полтавской области уклонился от мобилизации, потому что считал себя недостаточно готовым к военной службе. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.