Як суд покарав військового, який скоїв СЗЧ і погрожував поліцейським

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: hromadske.radio

Військовослужбовець скоїв СЗЧ та не повернувся на службу. Крім того, чоловік кинув у правоохоронців фугасну міну. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив у понеділок, 3 лютого.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який обіймав посаду стрільця-снайпера, залишив військову частину у вересні 2022 року й відтоді ухилявся від служби. У червні 2023 року чоловіку мали вручити письмове повідомлення про підозру, однак не змогли цього зробити, тому що не знали, де він перебуває.

У липні 2024 року до поліції надійшло повідомлення про незаконне проникнення до житла. Коли правоохоронці прибули за зазначеною адресою, виявилося, що заявницею була матір військового-втікача. Жінка повідомила, що син у стані алкогольного сп'яніння змушував її написати відмову від заяв, в яких вона раніше скаржилася на його поведінку.

Сам порушник також вийшов до поліцейських, однак під час розмови з ними повернувся до квартири нібито за документами, після чого вибіг із фомкою (невеликий лом, — Ред.) та, погрожуючи правоохоронцям, зачинив перед ними двері. Представники поліції намагалися виманити чоловіка, однак той у відповідь лаявся й погрожував підірвати їх за допомогою "розтяжки". Врешті-решт фігурант, відкривши двері, жбурнув у бік правоохоронців протипіхотну фугасну міну, яку приніс додому з поля бою. Цей боєприпас не є вибуховим пристроєм — унаслідок інциденту ніхто не травмувався. Під час обшуку у квартирі порушника виявили вибухові пристрої та боєприпаси, які він зберігав, не маючи на це дозволу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Щоправда, рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок колаборанту. Чоловік, який підтримував агресію РФ і повідомляв окупантам про позиції українських військових, проведе п'ять із половиною років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що житель Полтавської області ухилився від мобілізації, тому що вважав себе недостатньо готовим до військової служби. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.