Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Боєць скоїв СЗЧ і кинув міну в поліцейських — що вирішив суд arrow

Боєць скоїв СЗЧ і кинув міну в поліцейських — що вирішив суд

11 лютого 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав військового, який скоїв СЗЧ і погрожував поліцейським
Військовослужбовець. Фото ілюстративне: hromadske.radio
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовець скоїв СЗЧ та не повернувся на службу. Крім того, чоловік кинув у  правоохоронців фугасну міну. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив у понеділок, 3 лютого.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який обіймав посаду стрільця-снайпера, залишив військову частину у вересні 2022 року й відтоді ухилявся від служби. У червні 2023 року чоловіку мали вручити письмове повідомлення про підозру, однак не змогли цього зробити, тому що не знали, де він перебуває.

У липні 2024 року до поліції надійшло повідомлення про незаконне проникнення до житла. Коли правоохоронці прибули за зазначеною адресою, виявилося, що заявницею була матір військового-втікача. Жінка повідомила, що син у стані алкогольного сп'яніння змушував її написати відмову від заяв, в яких вона раніше скаржилася на його поведінку.

Сам порушник також вийшов до поліцейських, однак під час розмови з ними повернувся до квартири нібито за документами, після чого вибіг із фомкою (невеликий лом, — Ред.) та, погрожуючи правоохоронцям, зачинив перед ними двері. Представники поліції намагалися виманити чоловіка, однак той у відповідь  лаявся й погрожував підірвати їх за допомогою "розтяжки". Врешті-решт фігурант, відкривши двері, жбурнув у бік правоохоронців протипіхотну фугасну міну, яку приніс додому з поля бою. Цей боєприпас не є вибуховим пристроєм — унаслідок інциденту ніхто не травмувався. Під час обшуку у квартирі порушника виявили вибухові пристрої та боєприпаси, які він зберігав, не маючи на це дозволу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Щоправда, рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок колаборанту. Чоловік, який підтримував агресію РФ і повідомляв окупантам про позиції українських військових, проведе п'ять із половиною років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що житель Полтавської області ухилився від мобілізації, тому що вважав себе недостатньо готовим до військової служби. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

суд поліція міна військовослужбовці СЗЧ судові рішення
Реклама
Реклама
Реклама