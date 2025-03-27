Как суд наказал командира, который не отпустил солдата в медчасть, в результате чего тот умер

Здание Славянского горрайонного суда Донецкой области. Фото: sl.dn.court.gov.ua

Командир не захотел отпускать солдата в медицинскую часть. В результате этого отказа боец, который имел проблемы со здоровьем, умер.

Об этом говорится в постановлении, которое Славянский горрайонный суд Донецкой области вынес в понедельник, 17 марта.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 26 февраля текущего года военнослужащий сообщил командиру инженерно-саперного отделения одного из механизированных батальонов, что должен срочно обратиться в медицинский пункт из-за проблем с сердцем. Фигурант отказался отпустить бойца. В результате тот ночью умер от острой коронарной недостаточности.

В отношении командира составили административный протокол по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода (часть вторая статьи 172-15 Кодекса об административных правонарушениях).

Решение суда

В судебное заседание фигурант не явился, однако свою вину он признал. Обвиняемого приговорили к уплате 17 тысяч гривен штрафа. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Киеве вынесли приговор мужчине, который оправдывал вооруженную агрессию РФ. Фигуранту назначили наказание в виде испытательного срока и чтения книг.

Также мы сообщали, что харьковчанин отказался от военной службы из-за своих религиозных убеждений. Суд его оправдал.