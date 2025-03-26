Як суд покарав командира, який не відпустив солдата до медчастини, унаслідок чого той помер

Будівля Слов'янського міськрайонного суду Донецької області. Фото: sl.dn.court.gov.ua

Командир не схотів відпускати солдата до медичної частини. Унаслідок цієї відмови боєць, який мав проблеми зі здоров'ям, помер.

Про це йдеться в постанові, яку Слов'янський міськрайонний суд Донецької області виніс у понеділок, 17 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 26 лютого поточного року військовослужбовець повідомив командиру інженерно-саперного відділення одного із механізованих батальйонів, що має терміново звернутися до медичного пункту через проблеми із серцем. Фігурант відмовився відпустити бійця. У результаті той уночі помер від гострої коронарної недостатності.

Відносно командира склали адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду (частина друга статті 172-15 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Рішення суду

У судове засідання фігурант не з'явився, однак свою провину він виїхав. Обвинуваченого засудили до сплати 17 тисяч гривень штрафу. Наразі вирок ще не набув законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок чоловіку, який виправдовував збройну агресію РФ. Фігуранту призначили покарання у вигляді іспитового терміну та читання книг.

Також ми повідомляли, що харків'янин відмовився від військової служби через свої релігійні переконання. Суд його виправдав.