Из-за ранения боец ВСУ не смог добраться после лечения в воинскую часть и суд назначил ему условный срок

Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Ивано-Франковский городской суд принял решение по делу раненого военнослужащего 109-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", обвиняемого в дезертирстве. Он без уважительных причин не прибыл на службу.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Солдат обвинялся в том, что выполняя службу по призыву, он без уважительных причин не прибыл в воинскую часть, остался дома и скрывал свою принадлежность к Вооруженным силам Украины, не сообщая военным органам о своем местонахождении.

Стрелок-снайпер признал свою вину, объяснив, что из-за ранения не смог поехать на осмотр в военный госпиталь в Днепре, поскольку имел серьезные проблемы со здоровьем, терял сознание и опасался, что не сможет доехать до места назначения.

Во время судебного заседания боевой медик засвидетельствовала о том, что обвиняемый получил осколочное ранение в правое плечо, после чего длительное время лечился, в том числе в Ивано-Франковске. После выписки из военного госпиталя ему был предоставлен 30-дневный отпуск, после которого он должен был вернуться в службу, но сообщил по телефону об ухудшении состояния здоровья.

Что решил суд

Суд признал военнослужащего виновным в дезертирстве. Сначала ему был назначен один год заключения, однако впоследствии суд освободил его от наказания, установив испытательный срок на один год.

Напомним, на Волыни суд наказал мужчину, который с 2022 года избегал мобилизации. Как объяснил судьям уклоняющийся, его не брали на службу, а что он болеет и у него несовершеннолетний ребенок.

Ранее мы писали, что в Харьковской области мужчина призывного возраста получил боевую повестку, однако не появился в воинской части для отправки. Суд назначил ему срок.