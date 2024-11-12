Через поранення боєць ЗСУ не зміг дістатись після лікування до військової частини й суд призначив йому умовний термін

Військовий ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі пораненого військовослужбовця 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", якого обвинувачували у дезертирстві. Він без поважних причин не прибув на службу.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Солдата звинувачували в тому, що виконуючи службу за призовом, він без поважних причин не прибув у військову частину, залишився вдома і приховував свою належність до Збройних сил України, не повідомляючи військові органи про своє місцезнаходження.

Стрілець-снайпер визнав свою провину, пояснивши, що через поранення не зміг поїхати на огляд до військового шпиталю в Дніпрі, оскільки мав серйозні проблеми зі здоров’ям, втрачав свідомість і побоювався, що не зможе доїхати до місця призначення.

Під час судового засідання бойова медикиня засвідчила про те, що обвинувачений отримав уламкове поранення в праве плече, після чого тривалий час лікувався, в тому числі в Івано-Франківську. Після виписки з військового госпіталю йому було надано 30-денну відпустку, після якої він мав повернутися до служби, але повідомив телефоном про погіршення стану здоров’я.

Що вирішив суд

Суд визнав військовослужбовця винним у дезертирстві. Спершу йому було призначено один рік ув'язнення, однак згодом суд звільнив його від цього покарання, встановивши іспитовий термін на один рік.

Нагадаємо, на Волині суд покарав чоловіка, який з 2022 року уникав мобілізації. Як пояснив суддям ухилянт, його не брали на службу, тому що він хворіє і в нього неповнолітня дитина.

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік призовного віку отримав бойову повістку, однак не з'явився у військову частину для відправки. Суд призначив йому тюремний строк.