В Полтаве арестовали военного — сливал позиции ВСУ в соцсеть РФ

Боец слил позиции ВСУ в "Одноклассники" — как могут наказать
В Полтаве взяли под стражу военнослужащего, которого подозревают в выдаче секретных данных врагу через российскую соцсеть. Мужчина публиковал точные координаты расположения личного состава и артиллерии собственной бригады.
Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра судебных решений, сообщают Новини.LIVE.
Как тайные координаты артиллерии оказались в российской соцсети
Подозреваемый действовал скрыто — он создал фейковый аккаунт в запрещенной сети "Одноклассники". Для регистрации использовал персональные данные своей знакомой. Женщина даже не догадывалась об этом.
В январе 2025 года военный сделал роковой шаг. Он загрузил скриншоты с Google Maps. На изображениях стояли четкие метки дислокации подразделений и штаба. Фото он сохранил в папке с названием, которое прямо указывало на военную технику. Далее опубликовал их в открытом доступе.
Министерство обороны Украины оперативно провело экспертизу — обнародованные координаты были настоящими. Секретная информация об артиллерии стала доступной противнику.
Что может решить суд
В зале суда мужчина пытался оправдаться и просил не отправлять его в СИЗО. Уверял, что хочет продолжать службу. Обещал являться на все вызовы следователей.
Суд отправил подозреваемого за решетку без права внесения залога. Уголовное производство открыли по статье о несанкционированном распространении информации о ВСУ. Теперь военному грозит восемь лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве будут судить главу ТЦК. За перевод военных в тыловые части он брал взятки.
Также стало известно, что ВАКС вынес приговор нардепу за взятку в 85 тыс. гривен.
Читайте Новини.LIVE!