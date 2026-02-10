В Полтаве арестовали военного — сливал позиции ВСУ в соцсеть РФ

Боец ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Полтаве взяли под стражу военнослужащего, которого подозревают в выдаче секретных данных врагу через российскую соцсеть. Мужчина публиковал точные координаты расположения личного состава и артиллерии собственной бригады.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра судебных решений, сообщают Новини.LIVE.

Как тайные координаты артиллерии оказались в российской соцсети

Подозреваемый действовал скрыто — он создал фейковый аккаунт в запрещенной сети "Одноклассники". Для регистрации использовал персональные данные своей знакомой. Женщина даже не догадывалась об этом.

В январе 2025 года военный сделал роковой шаг. Он загрузил скриншоты с Google Maps. На изображениях стояли четкие метки дислокации подразделений и штаба. Фото он сохранил в папке с названием, которое прямо указывало на военную технику. Далее опубликовал их в открытом доступе.

Министерство обороны Украины оперативно провело экспертизу — обнародованные координаты были настоящими. Секретная информация об артиллерии стала доступной противнику.

Что может решить суд

В зале суда мужчина пытался оправдаться и просил не отправлять его в СИЗО. Уверял, что хочет продолжать службу. Обещал являться на все вызовы следователей.

Суд отправил подозреваемого за решетку без права внесения залога. Уголовное производство открыли по статье о несанкционированном распространении информации о ВСУ. Теперь военному грозит восемь лет лишения свободы.

