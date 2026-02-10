Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Боец слил позиции ВСУ в "Одноклассники" — как могут наказать

Боец слил позиции ВСУ в "Одноклассники" — как могут наказать

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 03:32
В Полтаве арестовали военного — сливал позиции ВСУ в соцсеть РФ
Боец ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Полтаве взяли под стражу военнослужащего, которого подозревают в выдаче секретных данных врагу через российскую соцсеть. Мужчина публиковал точные координаты расположения личного состава и артиллерии собственной бригады.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра судебных решений, сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как тайные координаты артиллерии оказались в российской соцсети

Подозреваемый действовал скрыто — он создал фейковый аккаунт в запрещенной сети "Одноклассники". Для регистрации использовал персональные данные своей знакомой. Женщина даже не догадывалась об этом.

В январе 2025 года военный сделал роковой шаг. Он загрузил скриншоты с Google Maps. На изображениях стояли четкие метки дислокации подразделений и штаба. Фото он сохранил в папке с названием, которое прямо указывало на военную технику. Далее опубликовал их в открытом доступе.

Министерство обороны Украины оперативно провело экспертизу — обнародованные координаты были настоящими. Секретная информация об артиллерии стала доступной противнику.

Что может решить суд

В зале суда мужчина пытался оправдаться и просил не отправлять его в СИЗО. Уверял, что хочет продолжать службу. Обещал являться на все вызовы следователей.

Суд отправил подозреваемого за решетку без права внесения залога. Уголовное производство открыли по статье о несанкционированном распространении информации о ВСУ. Теперь военному грозит восемь лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить главу ТЦК. За перевод военных в тыловые части он брал взятки.

Также стало известно, что ВАКС вынес приговор нардепу за взятку в 85 тыс. гривен.

суд ВСУ соцсети Полтава судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации