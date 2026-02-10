Відео
Головна Армія Боєць злив позиції ЗСУ в "Однокласники" — як можуть покарати

Боєць злив позиції ЗСУ в "Однокласники" — як можуть покарати

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 03:32
У Полтаві заарештували військового — зливав позиції ЗСУ в соцмережу РФ
Боєць ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

У Полтаві взяли під варту військовослужбовця, якого підозрюють у видачі секретних даних ворогу через російську соцмережу. Чоловік публікував точні координати розташування особового складу та артилерії власної бригади.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Як таємні координати артилерії опинилися у російській соцмережі

Підозрюваний діяв приховано — він створив фейковий акаунт у забороненій мережі "Однокласники". Для реєстрації використав персональні дані своєї знайомої. Жінка навіть не здогадувалася про це.

У січні 2025 року військовий зробив фатальний крок. Він завантажив скриншоти з Google Maps. На зображеннях стояли чіткі мітки дислокації підрозділів та штабу. Фото він зберіг у папці з назвою, яка прямо вказувала на військову техніку. Далі опублікував їх у відкритому доступі.

Міністерство оборони України оперативно провело експертизу — оприлюднені координати були справжніми. Секретна інформація про артилерію стала доступною противнику.

Що може вирішити суд

У залі суду чоловік намагався виправдатися і просив не відправляти його до СІЗО. Запевняв, що хоче продовжувати службу. Обіцяв з'являтися на всі виклики слідчих.

Суд відправив підозрюваного за ґрати без права внесення застави. Кримінальне провадження відкрили за статтею про несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Тепер військовому загрожує вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть голову ТЦК. За переведення військових в тилові частини він брав хабарі.

Також стало відомо, що ВАКС виніс вирок нардепу за хабар у 85 тис. гривень.

суд ЗСУ соцмережі Полтава судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
