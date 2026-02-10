У Полтаві заарештували військового — зливав позиції ЗСУ в соцмережу РФ

Боєць ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

У Полтаві взяли під варту військовослужбовця, якого підозрюють у видачі секретних даних ворогу через російську соцмережу. Чоловік публікував точні координати розташування особового складу та артилерії власної бригади.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляють Новини.LIVE.

Як таємні координати артилерії опинилися у російській соцмережі

Підозрюваний діяв приховано — він створив фейковий акаунт у забороненій мережі "Однокласники". Для реєстрації використав персональні дані своєї знайомої. Жінка навіть не здогадувалася про це.

У січні 2025 року військовий зробив фатальний крок. Він завантажив скриншоти з Google Maps. На зображеннях стояли чіткі мітки дислокації підрозділів та штабу. Фото він зберіг у папці з назвою, яка прямо вказувала на військову техніку. Далі опублікував їх у відкритому доступі.

Міністерство оборони України оперативно провело експертизу — оприлюднені координати були справжніми. Секретна інформація про артилерію стала доступною противнику.

Що може вирішити суд

У залі суду чоловік намагався виправдатися і просив не відправляти його до СІЗО. Запевняв, що хоче продовжувати службу. Обіцяв з'являтися на всі виклики слідчих.

Суд відправив підозрюваного за ґрати без права внесення застави. Кримінальне провадження відкрили за статтею про несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Тепер військовому загрожує вісім років позбавлення волі.

