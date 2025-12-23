Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Боец не вернулся из отпуска, так как боялся войны — приговор суда

Боец не вернулся из отпуска, так как боялся войны — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 03:32
Военный из-за страха перед боями не вернулся из отпуска — как его наказал суд
Украинские военнослужащие на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военный Десантно-штурмовых военных после 30-дневного отпуска не вернулся на службу. За дезертирство он проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Литинский районный суд Винницкой области вынес 5 декабря.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 21 сентября 2023 года солдат не прибыл на место службы после отпуска, в котором провел месяц, поскольку во время боевых действий под Бахмутом был физически и психологически истощен и получил контузию. Мужчина осознавал, что совершает нарушения, но сообщил командованию, что не сможет служить, потому что считал себя психологически неготовым. До 14 августа текущего года он находился дома, в селе Литинцы Винницкой области, там его и задержали полицейские.

Решение суда

Во время судебного заседания адвокат обвиняемого сообщил, что его подзащитный имеет "синдром страха воевания". В содеянном военный раскаялся. Суд назначил ему минимальное наказание: пять лет заключения. Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Житомирщине мужчина обокрал могилу военнослужащего. Его приговорили к трем годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнослужащему назначили три года пробационного надзора. Так суд наказал его за подделку документов и хранение наркотиков.

суд армия наказание военнослужащие фронт судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации