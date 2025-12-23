Відео
Головна Армія Боєць не повернувся з відпустки, бо боявся війни — вирок суду

Боєць не повернувся з відпустки, бо боявся війни — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 03:32
Військовий через страх перед боями не повернувся з відпустки — як його покарав суд
Українські військовослужбовці на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовий Десантно-штурмових військових після 30-денної відпустки не повернувся на службу. За дезертирство він проведе найближчі роки у в'язниці. 

Про це йдеться у вирок, який Літинський районний суд Вінницької області ухвалив 5 грудня.

Деталі справи 

За даними слідства, 21 вересня 2023 року солдат не прибув на місце служби після відпустки, в якій провів місяць, оскільки під час бойових дій під Бахмутом був фізично та психологічно виснажений і зазнав контузії. Чоловік усвідомлював, що вчиняє порушення, але повідомив командуванню, що не зможе служити, бо вважав себе психологічно неготовим. До 14 серпня поточного року він перебував удома, у селі Літинці Вінницької області, там його й затримали поліцейські.

Рішення суду

Під час судового засідання адвокат обвинуваченого повідомив, що його підзахисний має "синдром страху воювання". У вчиненому військовий розкаявся. Суд призначив йому мінімальне покарання: п'ять років ув'язнення. Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік обікрав могилу військовослужбовця. Його засудили до трьох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовослужбовцю призначили три роки пробаційного нагляду. Так суд покарав його за підробку документів і зберігання наркотиків.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
