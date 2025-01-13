Беларусь перебрасывает войска на границу с Украиной

Белорусский военный в танке. Фото иллюстративное: t.me/modmilby

Беларусь перебрасывает подразделения своих вооруженных сил в пограничные с Украиной области. Всего было передислоцировано не менее полутора тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Telegram-канал Белорусский Гаюн в понедельник, 13 января.

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Сообщается, что в декабре в граничащие с Украиной регионы были переброшены подразделения белорусских войск, которые выводились оттуда в сентябре-октябре. Военнослужащие были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Беларуси. Речь идет о следующих частях:

11-й омбр — в Столинский и Лельчицкий р-н;

120-й омбр — на окраине аэродромов "Зябровка" и "Боков";

147-й зрп — Аккумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (место дислокации не известно).

Пока неизвестно точное время переброски подразделений. Численность передислоцированных к границе военных можно оценить примерно в полторы тысячи человек.

Также в пограничных районах продолжают находиться подразделения спецназначения внутренних войск.

Кроме того, сообщается, что подразделения ВС РБ и ВР, размещенные в южных регионах Беларуси, на данный момент не создают военной угрозы для Украины.

Ранее мы писали, что спикер ГНСУ Андрей Демченко прокомментировал ситуацию на белорусской границе. Он заверил, что прямой угрозы пока нет.

Напомним, в Гомельском районе Беларуси стартовали учения по территориальной обороне. Они продлятся до 31 января.