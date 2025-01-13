Білорусь перекидає війська на кордон з Україною

Білоруський військовий у танку. Фото ілюстративне: t.me/modmilby

Білорусь перекидає підрозділи своїх збройних сил у прикордонні з Україною області. Загалом було передислоковано щонайменше півтори тисячі військовослужбовців.

Про це повідомляє Telegram-канал Беларускі Гаюн у понеділок, 13 січня.

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Повідомляється, що у грудні в регіони, які межують з Україною, було перекинуто підрозділи білоруських військ, які виводилися звідти у вересні-жовтні. Військовослужбовців було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів Білорусі. Йдеться про такі частини:

11-й омбр — у Столинський та Лельчицький р-н;

120-й омбр — на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків";

147-й зрп — Акумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).

Наразі невідомо точний час перекидання підрозділів. Чисельність передислокованих до кордону військових можна оцінити приблизно у півтори тисячі людей.

Також у прикордонні продовжують перебувати підрозділи спецпризначення внутрішніх військ.

Крім того, повідомляється, що підрозділи ЗС РБ і ВВ, розміщені в південних регіонах Білорусі, на цей час не створюють військової загрози для України.

Раніше ми писали, що речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував ситуацію на білоруському кордоні. Він запевнив, що безпосередньої загрози наразі немає.

Нагадаємо, у Гомельському районі Білорусі стартували навчання з територіальної оборони. Вони триватимуть до 31 січня.