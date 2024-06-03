Возле Волчанска пограничники дроном остановили российскую технику — видео попадания

Попадание дроном в российскую технику. Фото: скриншот

На Волчанском направлении украинский дрон поразил точно цель по оккупантам. Возле города пограничники остановили российскую технику.

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Видео поражения техники опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 3 июня.

FPV-дрон остановил штурм россиян

По данным ГПСУ, на Волчанском направлении пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили инженерную технику захватчиков и сорвали штурмовые планы врага.

Под контролем Вооруженных сил Украины около 70 процентов города Волчанск Харьковской области. В городе и его окрестностях продолжаются жесткие бои.

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что россияне активно сбрасывают на Харьковщину авиабомбы и уничтожают Волчанск "Сонцепеками". По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Волчанске уличные бои идут непрерывно.