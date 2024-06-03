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Біля Вовчанська прикордонники дроном зупинили російську техніку — відео влучання

3 червня 2024 16:41
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Біля Вовчанська прикордонники дроном зупинили російську техніку — відео влучання
Влучання дроном у російську техніку. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Вовчанському напрямку український дрон влучив точно в ціль по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку.

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Відео ураження техніки опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України в понеділок, 3 червня.

 

FPV-дрон зупинив штурм росіян

За даними ДПСУ, на Вовчанському напрямку прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили інженерну техніку загарбників та зірвали штурмові плани ворога.

Під контролем Збройних сил України близько 70 відсотків міста Вовчанськ Харківської області. У місті та на його околицях продовжуються жорсткі бої. 

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що росіяни активно скидають на Харківщину авіабомби та знищують Вовчанськ "Сонцепьоками". За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Вовчанську вуличні бої точаться безупинно.

війна в Україні
прикордонники
дрони
Росія
військова техніка
ЗСУ
Україна
російські війська
Вовчанськ
Харківська область

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