Главная Армия Билецкий признался, имеет ли споры с Сырским

Билецкий признался, имеет ли споры с Сырским

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 23:03
Билецкий раскрыл детали об отношениях с Сырским - что известно
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Полковник Андрей Билецкий прокомментировал свои отношения с главнокомандующим ВСУ генералом Василием Сырским. По его словам, между ними случаются дискуссии, но это не конфликты, а рабочий процесс, основанный на обмене аргументами.

Об этом он сообщил в интервью Радіо Свобода в субботу, 22 сентября.

Читайте также:

Билецкий об отношениях с Сырским

Билецкий подчеркнул, что Сырский действительно уделяет много внимания новосозданным армейским корпусам, что, по его мнению, является логичным шагом.

"Корпуса еще не до конца сформированы, и относиться к ним как к устойчивым структурам нельзя. Поэтому контроль и вовлеченность главнокомандующего выглядят оправданными", — отметил он.

В то же время командир Третьего армейского корпуса ВСУ отметил важность культуры выражения собственной позиции в армии.

"Высказывать свое мнение надо. Выполнять приказы тоже надо, даже если ты с ними не согласен. Но молчать и потом жаловаться — это порочная практика", —- сказал он.

Билецкий также привел примеры из своего опыта, когда отстаивал необходимость отступления, чтобы сохранить личный состав. По его словам, иногда это позволяло избежать больших потерь, даже если приходилось временно уступать позиции.

Напомним, что во время этого интервью Андрей Билецкий прокомментировал возможные сценарии перемирия с Россией. По его словам, Украина получит от так называемого "перемирия", если оно все же наступит.

До этого Андрей Билецкий заявил, что войска РФ воруют украинские технологические наработки.

ВСУ война в Украине Александр Сырский Андрей Билецкий
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
