Білецький розкрив деталі про відносини із Сирським - що відомо

Полковник Андрій Білецький прокоментував свої стосунки з головнокомандувачем ЗСУ генералом Василем Сирським. За його словами, між ними трапляються дискусії, але це не конфлікти, а робочий процес, заснований на обміні аргументами.

Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода у суботу, 22 вересня.

Білецький про відносини із Сирським

Білецький підкреслив, що Сирський справді приділяє багато уваги новоствореним армійським корпусам, що, на його думку, є логічним кроком.

"Корпуси ще не до кінця сформовані, і ставитися до них як до сталих структур не можна. Тому контроль і залученість головнокомандувача виглядають виправданими", — зазначив він.

Водночас командир Третього армійського корпусу ЗСУ наголосив на важливості культури висловлювання власної позиції в армії.

"Висловлювати свою думку треба. Виконувати накази теж треба, навіть якщо ти з ними не погоджуєшся. Але мовчати й потім скаржитися — це хибна практика", — сказав він.

Білецький також навів приклади зі свого досвіду, коли відстоював необхідність відступу, щоб зберегти особовий склад. За його словами, іноді це дозволяло уникнути великих втрат, навіть якщо доводилося тимчасово поступатися позиціями.

Нагадаємо, що під час цього інтерв'ю Андрій Білецький прокоментував можливі сценарії перемир'я з Росією. За його словами, Україна отримає від так званого "перемир'я", якщо воно все ж настане.

До цього Андрій Білецький заявив, що війська РФ крадуть українські технологічні напрацювання.