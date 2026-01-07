Кадровые изменения в СБУ — Билецкий прокомментировал увольнение Малюка

Андрей Билецкий. Фото: УНИАН

Отставка главы Службы безопасности Украины Василия Малюка может создать риски для обороноспособности Украины в условиях полномасштабной войны. В то же время в службе сохранено ключевое профессиональное ядро, которое отвечало за самые резонансные спецоперации.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в комментарии "Украинским новостям".

Реклама

Читайте также:

Билецкий прокомментировал отставку Малюка

Как отметил генерал, политические изменения в чувствительных сферах, особенно во время войны, не должны ослаблять обороноспособность государства.

В то же время, Билецкий считает, что сделана попытка минимизировать последствия кадровых изменений путем сохранения в СБУ наиболее сильных и опытных специалистов. Сам командир был среди военных, которые публично призывали оставить Малюка на должности.

"С Малюком из системы выходят его заместители, что создает риск потери управленческой преемственности и непрерывности операционной работы. Для страны, которая воюет, — это вызов. Сохранение преемственности является критически важным", — подчеркнул Билецкий.

По словам командира, сейчас в зоне ответственности СБУ находятся ключевые направления фронта и контрразведки. Речь идет как о стратегических глубоких ударах по тыловой инфраструктуре противника - в частности танкерах, нефтепереработке и так называемом "теневом флоте", - так и об операциях непосредственно на линии соприкосновения.

Генерал обратил внимание, что главное профессиональное ядро службы, которое разрабатывало и реализовывало наиболее эффективные спецоперации, остается в системе. Новоназначенный временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара был правой рукой Малюка именно в военном направлении.

"Он непосредственно разрабатывал и руководил знаковыми военными операциями. Формирование спецподразделения "Альфа" в его нынешнем виде также в значительной степени его заслуга. Отдельно стоит упомянуть и о значительной роли в операции на острове Змеиный, боях за Северодонецк и Лисичанск. Список можно продолжать долго", — отметил Билецкий.

Положительно генерал оценил и назначение Александра Поклада первым заместителем председателя СБУ. По его словам, это решение направлено на сохранение высокой профессиональной планки в сфере контрразведки. Именно Поклад в апреле 2022 года руководил операцией по задержанию Виктора Медведчука, участвовал в ликвидации высокопоставленных российских военных и занимался разоблачением агентуры РФ в политических кругах, силовых структурах и самой службе.

На его счету также разоблачение генерала СБУ Шайтанова, полковников Управления государственной охраны, арест завербованного Россией директора Павлоградского химзавода, который поставлял в ВСУ непригодные боеприпасы. Кроме этого, Поклад работал над разоблачением венгерской агентуры в Украине и предупреждением серии терактов в торговых центрах.

"Насколько новая команда окажется успешной, покажет время. Впрочем, принципиально важно, что ключевые фигуры, которые стояли за знаковыми операциями, остались в системе и даже получили повышение", — подытожил Билецкий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о кадровых изменениях в СБУ, в частности кого уволил и повысил президент Владимир Зеленский.

А также мы рассказывали, что известно о новом руководителе СБУ Евгении Хмаре.