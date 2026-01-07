Кадрові зміни в СБУ — Білецький прокоментував звільнення Малюка

Андрій Білецький. Фото: УНІАН

Відставка голови Служби безпеки України Василя Малюка може створити ризики для обороноздатності України в умовах повномасштабної війни. Водночас у службі збережено ключове професійне ядро, яке відповідало за найрезонансніші спецоперації.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький у коментарі "Українським новинам".

Реклама

Читайте також:

Білецький прокоментував відставку Малюка

Як наголосив генерал, політичні зміни у чутливих сферах, особливо під час війни, не повинні послаблювати обороноздатність держави.

Водночас, Білецький вважає, що зроблено спробу мінімізувати наслідки кадрових змін шляхом збереження в СБУ найбільш сильних і досвідчених фахівців. Сам командир був серед військових, які публічно закликали залишити Малюка на посаді.

"Із Малюком з системи виходять його заступники, що створює ризик втрати управлінської тяглості та безперервності операційної роботи. Для країни, яка воює, — це виклик. Збереження тяглості є критично важливим", — підкреслив Білецький.

За словами командира, нині у зоні відповідальності СБУ перебувають ключові напрямки фронту та контррозвідки. Йдеться як про стратегічні глибокі удари по тиловій інфраструктурі противника — зокрема танкерах, нафтопереробці та так званому "тіньовому флоту", — так і про операції безпосередньо на лінії зіткнення.

Генерал звернув увагу, що головне професійне ядро служби, яке розробляло та реалізовувало найбільш ефективні спецоперації, залишається в системі. Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євген Хмара був правою рукою Малюка саме у військовому напрямку.

"Він безпосередньо розробляв та керував знаковими воєнними операціями. Формування спецпідрозділу "Альфа" у його нинішньому вигляді також значною мірою його заслуга. Окремо варто згадати і про значну роль в операції на острові Зміїний, боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Список можна продовжувати довго", — зазначив Білецький.

Позитивно генерал оцінив і призначення Олександра Поклада першим заступником голови СБУ. За його словами, це рішення спрямоване на збереження високої професійної планки у сфері контррозвідки. Саме Поклад у квітні 2022 року керував операцією із затримання Віктора Медведчука, брав участь у ліквідації високопоставлених російських військових та займався викриттям агентури РФ у політичних колах, силових структурах і самій службі.

На його рахунку також викриття генерала СБУ Шайтанова, полковників Управління державної охорони, арешт завербованого Росією директора Павлоградського хімзаводу, який постачав до ЗСУ непридатні боєприпаси. Окрім цього, Поклад працював над викриттям угорської агентури в Україні та попередженням серії терактів у торговельних центрах.

"Наскільки нова команда виявиться успішною, покаже час. Втім, принципово важливо, що ключові фігури, які стояли за знаковими операціями, залишилися в системі й навіть отримали підвищення", — підсумував Білецький.

Раніше Новини.LIVE розповідали про кадрові зміни в СБУ, зокрема кого звільнив та підвищив президент Володимир Зеленський.

А також ми розповідали, що відомо про нового керівника СБУ Євгена Хмару.