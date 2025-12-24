Видео
Главная Армия Билецкий раскритиковал аналог пятой статьи НАТО для Украины

Билецкий раскритиковал аналог пятой статьи НАТО для Украины

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 09:28
Гарантии безопасности — Билецкий раскритиковал аналог пятой статьи НАТО для Украины
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий выразил сомнение в действенности пятой статьи НАТО как реальной гарантии безопасности для Украины. По его мнению, предложенные Украине форматы так называемых "мирных соглашений" являются невыгодными и не обеспечивают настоящей защиты от повторной агрессии РФ.

Об этом бригадный генерал сказал в интервью каналу "Бомбардир".

Читайте также:

Билецкий высказался о гарантиях безопасности для Украины

По словам командира, часто все неправильно трактуют содержание пятой статьи НАТО.

"Я не очень верю в пятую поправку для Украины. Как это будет действовать? Кто это гарантирует? Мало того, никто пятую поправку читать не хочет. Там каждая страна сама определяет объемы и характер помощи в случае нападения на другую страну НАТО. Это миф, что это статья, которая вынуждает все страны НАТО объявить войну, например, да, стране, которая напала на какую-то страну НАТО", — отметил командир.

Отдельно командир подчеркнул, что любые предложения по отказу Украины от части своих территорий являются неприемлемыми. По его словам, это противоречит Конституции Украины и является морально недопустимым.

"Как с точки зрения морали, человеческой и исторической, это можно рассматривать? Во-вторых, я не понимаю, как законодательно этот механизм может работать, потому что наша Конституция не допускает подобного. Референдум тогда, логично. Но это абсолютный миф, что часть Донбасса, которая осталась под контролем Украины, что она "ватная". Здесь огромное количество украинский и проукраинских людей", — сказал Билецкий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из главных гарантий безопасности для Украины.

А также в ГУР ответили, возможно ли завершение войны в 2026 году.

война в Украине Андрей Билецкий мирный план гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
