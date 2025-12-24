Гарантії безпеки — Білецький розкритикував аналог п'ятої статті НАТО для України

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький висловив сумнів у дієвості п'ятої статті НАТО як реальної гарантії безпеки для України. На його думку, запропоновані Україні формати так званих "мирних угод" є невигідними та не забезпечують справжнього захисту від повторної агресії РФ.

Про це бригадний генерал сказав в інтерв'ю каналу "Бомбардир".

Білецький висловився про гарантії безпеки для України

За словами командира, часто усі неправильно трактують зміст п'ятою статті НАТО.

"Я не дуже вірю в п'яту поправку для України. Як це буде діяти? Хто це гарантує? Мало того, ніхто п'яту поправку читати не хоче. Там кожна країна сама визначає обсяги і характер допомоги в разі нападу на іншу країну НАТО. Це міф, що це стаття, яка вимушує всі країни НАТО об'явити війну, наприклад, так, країні, яка напала на якусь країну НАТО", — зазначив командир.

Окремо командир підкреслив, що будь-які пропозиції щодо відмови України від частини своїх територій є неприйнятними. За його словами, це суперечить Конституції України та є морально недопустимим.

"Як з точки зору моралі, людської та історичної, це можна розглядати? По-друге, я не розумію, як законодавчо цей механізм може працювати, бо наша Конституція немає припущені подібному. Референдум тоді, логічно. Але це абсолютний міф, що частина Донбасу, яка залишилася під контролем України, що вона "ватна". Тут величезна кількість український і проукраїнських людей", — сказав Білецький.

