Билецкий объяснил, как Украина может заставить Россию к реальным переговорам

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий объяснил, как заставить Россию к реальным переговорам по завершению войны. По его словам, Украина должна создать для нее патовую ситуацию.

Об этом Андрей Билецкий сообщил в интервью "Фактам ICTV", передает Новини.LIVE.

Переговоры о завершении войны

Билецкий отметил, что военные на фронте думают о завершении войны, однако понимают, что мир должен быть выгодным Украине.

"Все прекрасно понимают, что у мира должна быть адекватная цена", — отметил он.

По его словам, Украина должна создать для России такую ситуацию на поле боя, когда дальнейшее наступление будет невозможным или слишком затратным. Билецкий говорит, что тогда оккупантам есть смысл садиться за стол переговоров.

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ сообщил, что сейчас российская армия замедлила продвижение на фронте. В то же время захватчики верят, что зима пройдет и удастся восстановить тактику.

Кроме того, отдельную ставку Россия делает на энергетический террор против гражданского населения.

По словам Билецкого, в случае если Украина сможет выстоять в течение зимы, сдержать наступление противника весной и разрушить его намерения относительно Донбасса, у Кремля возникнут веские основания перейти к серьезным переговорам о прекращении войны.

