Главная Армия Билецкий объяснил, как заставить Россию к реальным переговорам

Билецкий объяснил, как заставить Россию к реальным переговорам

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 16:54
Билецкий объяснил, как Украина может заставить Россию к реальным переговорам
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий объяснил, как заставить Россию к реальным переговорам по завершению войны. По его словам, Украина должна создать для нее патовую ситуацию.

Об этом Андрей Билецкий сообщил в интервью "Фактам ICTV", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Переговоры о завершении войны

Билецкий отметил, что военные на фронте думают о завершении войны, однако понимают, что мир должен быть выгодным Украине.

"Все прекрасно понимают, что у мира должна быть адекватная цена", — отметил он.

По его словам, Украина должна создать для России такую ситуацию на поле боя, когда дальнейшее наступление будет невозможным или слишком затратным. Билецкий говорит, что тогда оккупантам есть смысл садиться за стол переговоров.

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ сообщил, что сейчас российская армия замедлила продвижение на фронте. В то же время захватчики верят, что зима пройдет и удастся восстановить тактику.

Кроме того, отдельную ставку Россия делает на энергетический террор против гражданского населения.

По словам Билецкого, в случае если Украина сможет выстоять в течение зимы, сдержать наступление противника весной и разрушить его намерения относительно Донбасса, у Кремля возникнут веские основания перейти к серьезным переговорам о прекращении войны.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна подтвердила встречу с российской делегацией через неделю.

А главный финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, почему улучшился переговорный процесс.

война переговоры Украина Россия Андрей Билецкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
