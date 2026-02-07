Білецький пояснив, як Україна може змусити Росію до реальних переговорів

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький пояснив, як змусити Росію до реальних переговорів щодо завершення війни. За його словами, Україна має створити для неї патову ситуацію.

Про це Андрій Білецький повідомив в інтервʼю "Фактам ICTV", передає Новини.LIVE.

Переговори щодо завершення війни

Білецький наголосив, що військові на фронті думають про завершення війни, однак розуміють, що мир повинен бути вигідним Україні.

"Всі прекрасно розуміють, що у мира повинна бути адекватна ціна", — зауважив він.

За його словами, Україна повинна створити для Росії таку ситуацію на полі бою, коли подальший наступ буде неможливим або надто затратним. Білецький каже, що тоді окупантам є сенс сідати за стіл перемовин.

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ повідомив, що наразі російська армія сповільнила просування на фронті. Водночас загарбники вірять, що зима пройде та вдасться відновити тактику.

Крім того, окремо ставку Росія робить на енергетичний терор проти цивільного населення.

За словами Білецького, у разі якщо Україна зможе вистояти протягом зими, стримати наступ противника навесні та зруйнувати його наміри щодо Донбасу, у Кремля виникнуть вагомі підстави перейти до серйозних переговорів про припинення війни.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна підтвердила зустріч із російською делегацією через тиждень.

А головна фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, чому покращився перемовний процес.