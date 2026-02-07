Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Білецький пояснив, як змусити Росію до реальних переговорів

Білецький пояснив, як змусити Росію до реальних переговорів

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 16:54
Білецький пояснив, як Україна може змусити Росію до реальних переговорів
Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький пояснив, як змусити Росію до реальних переговорів щодо завершення війни. За його словами, Україна має створити для неї патову ситуацію.

Про це Андрій Білецький повідомив в інтервʼю "Фактам ICTV", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Переговори щодо завершення війни

Білецький наголосив, що військові на фронті думають про завершення війни, однак розуміють, що мир повинен бути вигідним Україні.

"Всі прекрасно розуміють, що у мира повинна бути адекватна ціна", — зауважив він.

За його словами, Україна повинна створити для Росії таку ситуацію на полі бою, коли подальший наступ буде неможливим або надто затратним. Білецький каже, що тоді окупантам є сенс сідати за стіл перемовин. 

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ повідомив, що наразі російська армія сповільнила просування на фронті. Водночас загарбники вірять, що зима пройде та вдасться відновити тактику.

Крім того, окремо ставку Росія робить на енергетичний терор проти цивільного населення.

За словами Білецького, у разі якщо Україна зможе вистояти протягом зими, стримати наступ противника навесні та зруйнувати його наміри щодо Донбасу, у Кремля виникнуть вагомі підстави перейти до серйозних переговорів про припинення війни.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна підтвердила зустріч із російською делегацією через тиждень.

А головна фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, чому покращився перемовний процес.

війна переговори Україна Росія Андрій Білецький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації