22-летний боец без ноги - как Молодой ветеран из Сумщины проходит реабилитацию во Львове 2025

Украинский защитник Михаил Тарнавский. Фото: Новини.LIVE

Он из маленького города. Ему всего 22. Он воевал в самых горячих точках фронта. Потерял ногу. Но не сломался. Сейчас Михаил Тарнавский проходит реабилитацию во львовском центре UNBROKEN - и шаг за шагом учится жить по-новому. Его история — это не просто о войне. Это о выборе. О силе. И о молодом парне, который уже стал взрослым героем.

О чем мечтает защитник сегодня, читайте в материале Новини.LIVE

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История 22-летнего защитника Михаила Тарнавского

Михаил родился и вырос в городе Ромны, Сумская область. После школы пошел служить по контракту в ВСУ. В составе 3-й отдельной штурмовой бригады он прошел Харьковскую область. Там и получил ранения.



"На Харьковском направлении я получил ранение. Я шел по логистическому маршруту, который был заминирован противопехотными лепестками - наступил, упал и метров триста еще полз к своей позиции", — вспоминает боец.

Ногу спасти не удалось — врачи приняли решение об ампутации.

"Осознать это было тяжелее всего. Но потом подумал: я жив. И это уже победа", — с улыбкой говорит боец.

Сейчас Михаил проходит реабилитацию в Национальном реабилитационном центре UNBROKEN во Львове. Здесь ему изготавливают протез, помогают адаптироваться физически и морально.

"В UNBROKEN очень человечно. Здесь не только лечат — здесь верят в тебя. Меня научили снова стоять. Потом — ходить", — рассказывает он.

С ним работают реабилитологи, психологи, техники-протезисты. И каждый шаг — это результат коллективной веры.

Украинский защитник Михаил Тарнавский. Фото: Новини.LIVE

Мечты после фронта

Несмотря на пережитое, Михаил не планирует "сесть и жаловаться на судьбу". Его мечта — получить протез и снова или возвращаться к службе, или принять участие в спортивных соревнованиях.

"Возможно я был бы оператором дронов. Штабные должности не хочу. Но родные говорят, что уже достаточно. Поэтому, если буду дома, то буду заниматься спортом, смешанные единоборства возможно", — отмечает военный.

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