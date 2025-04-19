22-річний боєць без ноги — як Молодий ветеран із Сумщини проходить реабілітацію у Львові 2025

Український захисник Михайло Тарнавський. Фото: Новини.LIVE

Він з маленького міста. Йому лише 22. Він воював у найгарячіших точках фронту. Втратив ногу. Але не зламався. Зараз Михайло Тарнавський проходить реабілітацію у львівському центрі UNBROKEN — і крок за кроком вчиться жити по-новому. Його історія — це не просто про війну. Це про вибір. Про силу. І про молодого хлопця, який уже став дорослим героєм.

Про що мріє захисник сьогодні, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Історія 22-річного захисника Михайла Тарнавського

Михайло народився й виріс у місті Ромни, Сумська область. Після школи пішов служити за контрактом в ЗСУ. У складі 3-ї окремої штурмової бригади він пройшов Харківщину. Там і отримав поранення.



"На Харківському напрямку я отримав поранення. Я йшов по логістичному маршруту, який було заміновано протипіхотними пелюстками — наступив, впав і метрів триста ще повз до своєї позиції", — пригадує боєць.

Ногу врятувати не вдалося — лікарі прийняли рішення про ампутацію.

"Усвідомити це було найважче. Але потім подумав: я живий. І це вже перемога", — з посмішкою говорить боєць.

Зараз Михайло проходить реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN у Львові. Тут йому виготовляють протез, допомагають адаптуватися фізично та морально.

"У UNBROKEN дуже людяно. Тут не тільки лікують — тут вірять у тебе. Мене навчили знову стояти. Потім — ходити", — розповідає він.

З ним працюють реабілітологи, психологи, техніки-протезисти. І кожен крок — це результат колективної віри.

Український захисник Михайло Тарнавський. Фото: Новини.LIVE

Мрії після фронту

Попри пережите, Михайло не планує "сісти і жалітись на долю". Його мрія — отримати протез і знову або вертатись до служби, або взяти учать в спортивних змаганнях.

"Можливо я був би оператором дронів. Штабні посади не хочу. Але рідні кажуть, що вже досить. Тому, якщо буду вдома, то буду займатись спортом, змішані єдиноборства можливо", — наголошує військовий.

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