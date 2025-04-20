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Бойцам ВСУ передают паски дронами — видео

20 апреля 2025 15:37
Аркадий Пастула - Редактор
На Пасху украинским воинам доставили паски дронами — видео
Украинский военный ловит паску. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

В этом году Пасху празднуют в воскресенье, 20 апреля, а традиционной выпечкой является паска. Украинским защитникам передавали их с дронов.

Видео показала пресс-служба Донецкой областной военной администрации в Facebook.

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Дрон подлетел к украинским воинам и сбросил им паску.

"Нам паска прилетела, сброс с паски", — комментирует один из защитников.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский трогательно поздравил граждан с Пасхой.

Кроме того, свое поздравление опубликовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который призвал вспомнить в молитвах защитников.

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