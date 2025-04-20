На Пасху украинским воинам доставили паски дронами — видео

Бойцам ВСУ передают паски дронами — видео
В этом году Пасху празднуют в воскресенье, 20 апреля, а традиционной выпечкой является паска. Украинским защитникам передавали их с дронов.
Видео показала пресс-служба Донецкой областной военной администрации в Facebook.
Как украинские воины получали паски
Дрон подлетел к украинским воинам и сбросил им паску.
"Нам паска прилетела, сброс с паски", — комментирует один из защитников.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский трогательно поздравил граждан с Пасхой.
Кроме того, свое поздравление опубликовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который призвал вспомнить в молитвах защитников.
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