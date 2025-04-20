На Великдень українським воїнам доставили паски дронами — відео

Український військовий ловить паску. Фото: скриншот

Цього року Великдень святкують у неділю, 20 квітня, а традиційною випічкою є паска. Українським захисникам передавали їх з дронів.

Відео показала пресслужба Донецької обласної військової адміністрації в Facebook.

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Як українські воїни отримували паски

Дрон підлетів до українських воїнів та скинув їм паску.

"Нам паска прилетіла, скид з паски", — коментує один із захисників.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський зворушливо привітав громадян з Великоднем.

Крім того, своє привітання опублікував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який закликав згадати у молитвах захисників.