Бойцы ПВО 3-й ОШБр объявили сбор на внедорожник — цель 500 тыс. грн

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн
Защитники нашего неба, которые ежедневно отражают атаки врага, нуждаются в поддержке. Военнослужащие одного из самых эффективных подразделений — бойцы ПВО 3-й ОШБр — собирают средства на внедорожник.
Воины обращаются к каждому украинцу и украинке. Они отмечают, что это является критически необходимым для выполнения боевых задач.
Как помочь военным
Бойцы говорят, что им нужно собрать 500 000 гривен на внедорожник. Этот автомобиль поможет качественно выполнять боевые задачи.
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Ранее мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады эффектно нанесли удары по военной технике российских оккупантов в Харьковской области. В частности, враг остался без противотанкового ракетного комплекса Bulsae-4.
Також воины Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение российских оккупантов и вражеской техники с помощью FPV-дронов.
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