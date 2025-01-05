Бойцы ПВО 3-й ОШБр объявили сбор на внедорожник — цель 500 тыс. грн

Украинский военный. Иллюстративное фото: 3-я ОШБр

Защитники нашего неба, которые ежедневно отражают атаки врага, нуждаются в поддержке. Военнослужащие одного из самых эффективных подразделений — бойцы ПВО 3-й ОШБр — собирают средства на внедорожник.

Воины обращаются к каждому украинцу и украинке. Они отмечают, что это является критически необходимым для выполнения боевых задач.

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Бойцы говорят, что им нужно собрать 500 000 гривен на внедорожник. Этот автомобиль поможет качественно выполнять боевые задачи.

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Ранее мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады эффектно нанесли удары по военной технике российских оккупантов в Харьковской области. В частности, враг остался без противотанкового ракетного комплекса Bulsae-4.

Також воины Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение российских оккупантов и вражеской техники с помощью FPV-дронов.