Бійці ППО 3-ї ОШБр оголосили збір на позашляховик — ціль 500 тис. грн

Український військовий. Ілюстративне фото: 3-я ОШБр

Захисники нашого неба, які щодня відбивають атаки ворога, потребують підтримки. Військовослужбовці одного з найефективніших підрозділів — бійці ППО 3-ї ОШБр — збирають кошти на позашляховик.

Воїни звертають до кожного українця та українки. Вони зазначають, що це є критично необхідним для виконання бойових завдань.

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Бійці кажуть, що їм потрібно зібрати 500 000 гривень на позашляховик. Цей автомобіль допоможе якісно виконувати бойові завдання.

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Раніше ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади ефектно завдали ударів по військовій техніці російських окупантів у Харківській області. Зокрема, ворог залишився без протитанкового ракетного комплексу Bulsae-4.

Також воїни Третьої окремої штурмової бригади показали знищення російських окупантів і ворожої техніки за допомогою FPV-дронів.