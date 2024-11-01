Генерал Юрий Содоль уволился из ВСУ — Безуглая назвала причину

Безуглая заявила, что генерал Содоль уволился из ВСУ — причина
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший командующий Объединенными силами генерал Юрий Содоль уволился из Вооруженных сил Украины. Она также назвала причину.
Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в пятницу, 1 ноября.
Увольнение Содоля из ВСУ
По словам Безуглой, Содоль уволился через военно-врачебную комиссию.
"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", — написала нардеп.
Однако эта информация официально не подтверждена.
Скандалы с участием Содоля
В июне руководитель штаба "Азов" Богдан Кротевич подал заявление в ГБР, в котором обвинил украинского генерала в военных преступлениях. Впоследствии стало известно, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.
Впоследствии Безуглая заявила, что во время наступления российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль находился в Одессе и употреблял алкоголь.
А 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении заменить командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Известно, что 30 сентября в Киеве суд обязал ГБР открыть уголовное производство против Содоля. Ему инкриминируют небрежное исполнение служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.
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