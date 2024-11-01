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Безуглая заявила, что генерал Содоль уволился из ВСУ — причина

1 ноября 2024 12:02
Аркадий Пастула - Редактор
Генерал Юрий Содоль уволился из ВСУ — Безуглая назвала причину
Генерал Юрий Содоль. Фото: АрмияInform
Аркадий Пастула - Редактор

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший командующий Объединенными силами генерал Юрий Содоль уволился из Вооруженных сил Украины. Она также назвала причину.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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По словам Безуглой, Содоль уволился через военно-врачебную комиссию.

"А генерал Содоль уволился из Вооруженных Сил Украины через ВВК", — написала нардеп.

Генерал Юрий Содоль
Юрий Содоль. Фото: t.me/marybezuhla

Однако эта информация официально не подтверждена.

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Пост Безуглой. Фото: скриншот

Скандалы с участием Содоля

В июне руководитель штаба "Азов" Богдан Кротевич подал заявление в ГБР, в котором обвинил украинского генерала в военных преступлениях. Впоследствии стало известно, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Впоследствии Безуглая заявила, что во время наступления российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль находился в Одессе и употреблял алкоголь.

А 24 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении заменить командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Известно, что 30 сентября в Киеве суд обязал ГБР открыть уголовное производство против Содоля. Ему инкриминируют небрежное исполнение служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

Марьяна Безуглая ВВК нардепы ВСУ увольнение

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