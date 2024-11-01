Генерал Юрій Содоль звільнився з ЗСУ — Безугла назвала причину

Безугла заявила, що генерал Содоль звільнився із ЗСУ — причина
Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній командувач Об'єднаних сил генерал Юрій Содоль звільнився зі Збройних сил України. Також вона назвала причину.
Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.
Звільнення Содоля з ЗСУ
За словами Безуглої, Содоль звільнився через військово-лікарську комісію.
"А генерал Содоль звільнився зі Збройних Сил України через ВЛК", — написала нардепка.
Однак цю інформацію офіційно не підтверджено.
Скандали за участі Содоля
У червні керівник штабу "Азов" Богдан Кротевич подав заяву до ДБР, в якій звинуватив українського генерала у воєнних злочинах. Згодом стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Згодом Безугла заявила, що під час наступу російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль перебував в Одесі та вживав алкоголь.
А 24 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив про своє рішення замінити командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.
Відомо, що 30 вересня у Києві суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження проти Содоля. Йому інкримінують недбале виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.
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