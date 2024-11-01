Генерал Юрій Содоль звільнився з ЗСУ — Безугла назвала причину

Генерал Юрій Содоль. Фото: АрміяInform

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що колишній командувач Об'єднаних сил генерал Юрій Содоль звільнився зі Збройних сил України. Також вона назвала причину.

Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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За словами Безуглої, Содоль звільнився через військово-лікарську комісію.

"А генерал Содоль звільнився зі Збройних Сил України через ВЛК", — написала нардепка.

Юрій Содоль. Фото: t.me/marybezuhla

Однак цю інформацію офіційно не підтверджено.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Скандали за участі Содоля

У червні керівник штабу "Азов" Богдан Кротевич подав заяву до ДБР, в якій звинуватив українського генерала у воєнних злочинах. Згодом стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Згодом Безугла заявила, що під час наступу російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль перебував в Одесі та вживав алкоголь.

А 24 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив про своє рішення замінити командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Відомо, що 30 вересня у Києві суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальне провадження проти Содоля. Йому інкримінують недбале виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.