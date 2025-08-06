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Главная Армия Непрерывные штурмы продолжаются — ВСУ про обстановку на Курщине

Непрерывные штурмы продолжаются — ВСУ про обстановку на Курщине

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 21:09
Какая обстановка на Курском направлении - данные ВСУ
Боевые действия в Курской области. Фото: росСМИ

Украинские военные продолжают сдерживать штурмы российских сил на Курском направлении. Самая горячая ситуация сейчас — в пределах Хотинской и Юнаковской общин.

Об этом рассказал начальник пресс-службы бригады "Стальной Граница" Иван Шевцов в эфире "День.LIVE".

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По его словам, на других участках российско-украинской границы боевая активность менее интенсивна, однако российская армия регулярно обстреливает позиции Сил обороны и приграничные населенные пункты.

"Здесь враг не применяет технику — штурмы происходят исключительно пешими группами по 3-5 человек. Если еще 2-3 месяца назад они шли с использованием мототехники, то сейчас все — исключительно в пешем порядке", — отметил Шевцов.

Военные продолжают держать оборону, несмотря на постоянное давление со стороны противника.

Украинские пограничники и ВСУ остаются на позициях и готовы к дальнейшему развитию событий.

Отметим, что сегодня, в годовщину Курской операции Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский раскрыл детали и успехи ВСУ и назвал потери РФ на Курщине.

Ранее Сырский отреагировал на заявление командира 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина, который публично раскритиковал планы по боевым задачам на Курщине.

ВСУ армия война в Украине війна Курская область
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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