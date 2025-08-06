Яка обстановка на Курському напрямку - дані ЗСУ

Бойові дії в Курській області. Фото: росЗМІ

Українські військові продовжують стримувати штурми російських сил на Курському напрямку. Найгарячіша ситуація наразі — в межах Хотинської та Юнаківської громад.

Про це розповів начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов в ефірі "День.LIVE".

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За його словами, на інших ділянках українсько-російського кордону бойова активність менш інтенсивна, однак російська армія регулярно обстрілює позиції Сил оборони та прикордонні населені пункти.

"Тут ворог не застосовує техніку — штурми відбуваються виключно пішими групами по 3–5 осіб. Якщо ще 2–3 місяці тому вони йшли з використанням мототехніки, то зараз усе — виключно в пішому порядку", — зазначив Шевцов.

Військові продовжують тримати оборону, попри постійний тиск з боку противника.

Українські прикордонники та ЗСУ залишаються на позиціях і готові до подальшого розвитку подій.

Зазначимо, що сьогодні, в річницю Курської операції Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкрив деталі та успіхи ЗСУ та назвав втрати РФ на Курщині.

Раніше Сирський відреагував на заяву командира 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який публічно розкритикував плани щодо бойових завдань на Курщині.