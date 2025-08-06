Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Безперервні штурми тривають — ЗСУ розкрили обстановку на Курщині

Безперервні штурми тривають — ЗСУ розкрили обстановку на Курщині

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 21:09
Яка обстановка на Курському напрямку - дані ЗСУ
Бойові дії в Курській області. Фото: росЗМІ

Українські військові продовжують стримувати штурми російських сил на Курському напрямку. Найгарячіша ситуація наразі — в межах Хотинської та Юнаківської громад.

Про це розповів начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов в ефірі "День.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Яка обстановка на Курському напрямку

За його словами, на інших ділянках українсько-російського кордону бойова активність менш інтенсивна, однак російська армія регулярно обстрілює позиції Сил оборони та прикордонні населені пункти.

"Тут ворог не застосовує техніку — штурми відбуваються виключно пішими групами по 3–5 осіб. Якщо ще 2–3 місяці тому вони йшли з використанням мототехніки, то зараз усе — виключно в пішому порядку", — зазначив Шевцов.

Військові продовжують тримати оборону, попри постійний тиск з боку противника.

Українські прикордонники та ЗСУ залишаються на позиціях і готові до подальшого розвитку подій.

Зазначимо, що сьогодні, в річницю Курської операції Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розкрив деталі та успіхи ЗСУ та назвав втрати РФ на Курщині.

Раніше Сирський відреагував на заяву командира 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який публічно розкритикував плани щодо бойових завдань на Курщині.

ЗСУ армія війна в Україні війна Курська область
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації