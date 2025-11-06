Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Бенедетт о новых правилах боя — почему дроны Украины нужны НАТО

Бенедетт о новых правилах боя — почему дроны Украины нужны НАТО

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 21:49
обновлено: 21:49
Украинские дроны могут стать стандартом НАТО - Самуэль Бенедетт
Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Telegram

Эволюция украинских беспилотных систем уже не выглядит как хаотичный набор решений — это быстрый путь от полкового изобретательства к единым правилам совместимости с НАТО. По словам эксперта, стандартизация позволяет значительно повысить эффективность операций, уменьшить логистическое напряжение и ускорить восстановление техники после потерь.

Об этом советник Центра военно-морских анализов (CNA), адъюнкт-старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) и нерезидентный ученый CSIS Самуэль Бенедетт написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

От тактического изобретения до альянсных правил

Украинские подразделения создавали сотни локальных решений для неба, суши и моря, но теперь пришло время упорядочить эти разработки в единые технические и процедурные стандарты, которые выдержат РЭБ-удары и логистические вызовы, отмечает Самуэль Бенедетт.

Без согласованных требований армии сталкиваются с хаосом на складах, сомнительной совместимостью прошивок и усложненным обслуживанием - единые принципы упрощают закупки и делают платформы понятными союзникам, считает он. Для НАТО это путь к интероперабельности: когда платформы "говорят" одними протоколами, их легче интегрировать в обучение, логистику и планирование операций.

"Война учит быстро. Украина создала сотни решений для неба, суши и моря, но побеждает не разнообразие, а способность держать темп и совместимость", — отметил Бенедетт.

Ключевые узлы стандартов - канал связи, телеметрия и целеуказание — делают платформы разных производителей функционально едиными, а стандартизированные коннекторы и аккумуляторные модули ускоряют ремонт в полевых условиях. Массовое производство простых, ремонтопригодных систем и типовые процедуры возвращают аппараты в строй за минуты, а не за дни, что критично при интенсивной эксплуатации под РЭБ-давлением, подчеркивает автор.

"Безэкипажные надводные платформы сломали привычную модель контроля в Черном море. Они уменьшили риски для экипажей, открыли новые маршруты и заставили противника пересмотреть охрану портов и фарватеров", — уверен Бенедетт.

Большинство недорогих комплектующих сейчас поставляется из Китая, и хотя их можно заменить, без масштабного производства это существенно повышает стоимость, считает Бенедетт. Оптимальным решением становится сочетание импорта серийных деталей с локальным изготовлением критических элементов — батарей, двигателей, оптики и печатных плат.

Самуэль Бенедетт делает вывод о том, что украинские дроны и НАТО вступают в эпоху синхронизации: когда подразделения объединяют массовое производство, ремонтопригодность и единый "язык" данных, появляется темп, который действительно меняет переоборудованное поле битвы.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский лично поздравил воинов Сил беспилотных систем и отметил их государственными наградами.

Ранее мы также информировали, что Польша планирует запустить собственную национальную систему противодействия дронам.

дроны FPV-дроны Силы беспилотных систем ВСУ морские дроны беспилотники
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации