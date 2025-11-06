Украинские дроны могут стать стандартом НАТО - Самуэль Бенедетт

Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Telegram

Эволюция украинских беспилотных систем уже не выглядит как хаотичный набор решений — это быстрый путь от полкового изобретательства к единым правилам совместимости с НАТО. По словам эксперта, стандартизация позволяет значительно повысить эффективность операций, уменьшить логистическое напряжение и ускорить восстановление техники после потерь.

Об этом советник Центра военно-морских анализов (CNA), адъюнкт-старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) и нерезидентный ученый CSIS Самуэль Бенедетт написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

От тактического изобретения до альянсных правил

Украинские подразделения создавали сотни локальных решений для неба, суши и моря, но теперь пришло время упорядочить эти разработки в единые технические и процедурные стандарты, которые выдержат РЭБ-удары и логистические вызовы, отмечает Самуэль Бенедетт.

Без согласованных требований армии сталкиваются с хаосом на складах, сомнительной совместимостью прошивок и усложненным обслуживанием - единые принципы упрощают закупки и делают платформы понятными союзникам, считает он. Для НАТО это путь к интероперабельности: когда платформы "говорят" одними протоколами, их легче интегрировать в обучение, логистику и планирование операций.

"Война учит быстро. Украина создала сотни решений для неба, суши и моря, но побеждает не разнообразие, а способность держать темп и совместимость", — отметил Бенедетт.

Ключевые узлы стандартов - канал связи, телеметрия и целеуказание — делают платформы разных производителей функционально едиными, а стандартизированные коннекторы и аккумуляторные модули ускоряют ремонт в полевых условиях. Массовое производство простых, ремонтопригодных систем и типовые процедуры возвращают аппараты в строй за минуты, а не за дни, что критично при интенсивной эксплуатации под РЭБ-давлением, подчеркивает автор.

"Безэкипажные надводные платформы сломали привычную модель контроля в Черном море. Они уменьшили риски для экипажей, открыли новые маршруты и заставили противника пересмотреть охрану портов и фарватеров", — уверен Бенедетт.

Большинство недорогих комплектующих сейчас поставляется из Китая, и хотя их можно заменить, без масштабного производства это существенно повышает стоимость, считает Бенедетт. Оптимальным решением становится сочетание импорта серийных деталей с локальным изготовлением критических элементов — батарей, двигателей, оптики и печатных плат.

Самуэль Бенедетт делает вывод о том, что украинские дроны и НАТО вступают в эпоху синхронизации: когда подразделения объединяют массовое производство, ремонтопригодность и единый "язык" данных, появляется темп, который действительно меняет переоборудованное поле битвы.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский лично поздравил воинов Сил беспилотных систем и отметил их государственными наградами.

Ранее мы также информировали, что Польша планирует запустить собственную национальную систему противодействия дронам.