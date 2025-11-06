Відео
Україна
Бенедетт про нові правила бою — чому дрони України потрібні НАТО

Бенедетт про нові правила бою — чому дрони України потрібні НАТО

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 21:49
Оновлено: 21:49
Українські дрони можуть стати стандартом НАТО — Самуель Бенедетт
Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

Еволюція українських безпілотних систем уже не виглядає як хаотичний набір рішень — це швидкий шлях від полкового винахідництва до єдиних правил сумісності з НАТО. За словами експерта, стандартизація дозволяє значно підвищити ефективність операцій, зменшити логістичну напругу та пришвидшити відновлення техніки після втрат.

Про це радник Центру військово-морських аналізів (CNA), ад’юнкт-старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS) та нерезидентний науковець CSIS Самуель Бенедетт написав в авторській колонці для Новини.LIVE.

Читайте також:

Від тактичного винаходу до альянсних правил

Українські підрозділи створювали сотні локальних рішень для неба, суші й моря, але тепер настав час упорядкувати ці розробки в єдині технічні й процедурні стандарти, які витримають РЕБ-удари та логістичні виклики, зазначає Самуель Бенедетт.

Без узгоджених вимог армії стикаються з хаосом на складах, сумнівною сумісністю прошивок і ускладненим обслуговуванням — єдині принципи спрощують закупівлі й роблять платформи зрозумілими союзникам, вважає він. Для НАТО це шлях до інтероперабельності: коли платформи "говорять" одними протоколами, їх легше інтегрувати в навчання, логістику та планування операцій.

"Війна вчить швидко. Україна створила сотні рішень для неба, суші й моря, але перемагає не розмаїття, а здатність тримати темп і сумісність", — зазначив Бенедетт.

Ключові вузли стандартів — канал зв’язку, телеметрія й цілевказання — роблять платформи різних виробників функціонально єдиними, а стандартизовані конектори та акумуляторні модулі пришвидшують ремонт у польових умовах. Масове виробництво простих, ремонтопридатних систем і типові процедури повертають апарати в стрій за хвилини, а не за дні, що критично під час інтенсивної експлуатації під РЕБ-тиском, наголошує автор.

"Безекіпажні надводні платформи зламали звичну модель контролю в Чорному морі. Вони зменшили ризики для екіпажів, відкрили нові маршрути і примусили противника переглянути охорону портів та фарватерів", — впевнений Бенедетт. 

Більшість недорогих комплектувальних нині постачається з Китаю, і хоча їх можна замінити, без масштабного виробництва це суттєво підвищує вартість. вважає Бенедетт.  Оптимальним рішенням стає поєднання імпорту серійних деталей із локальним виготовленням критичних елементів — батарей, двигунів, оптики та друкованих плат.

Самуель Бенедетт робить висновок про те, що українські дрони й НАТО вступають у епоху синхронізації: коли підрозділи поєднують масове виробництво, ремонтопридатність і єдину "мову" даних, з'являється темп, що дійсно змінює переобладнує поле битви. 

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський особисто привітав воїнів Сил безпілотних систем і відзначив їх державними нагородами.

Раніше ми також інформували, що Польща планує запустити власну національну систему протидії дронам.

дрони FPV-дрони Сили безпілотних систем ЗСУ морські дрони безпілотники
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
