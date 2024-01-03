Отца восьми детей не выпустили за границу — стали известны подробности
Многодетного отца восьми детей не выпустили за границу. Пограничники потребовали заменить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки слово "снятие" на слово "исключение" из военного учета.
Об этом сообщает его жена в Facebook.
В ТЦК отказались менять формулировку
Выполняя требования пограничников, семья отправилась в ТЦК. Тем не менее, там им заявили, что ничего исправлять не собираются.
"Пришли в военкомат и нам сказали, что если он снят с учета, то вообще никакого отношения к ним не имеет и никаких исправлений они делать не будут. Конечно же косят на пограничников и рассказывают, что это они создают такие проблемы по собственному желанию. Замкнутый" круг!" — пишет Ирина Семкина-Мецкер.
Мужчина и женщина объяснили, что попасть в военкомат они не могут, поскольку сотрудница, которая ведет прием, не хочет разговаривать. В пятницу семья намерена вернуться в ТЦК с адвокатом. Женщина и дальше будет держать общественность в курсе дела.
Ранее сообщалось, что в Украине не выпустили за границу многодетного отца. Пограничники заявили, что у него нет справки от территориального центра комплектования.
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