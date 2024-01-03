Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Батька восьми дітей не випустили за кордон — стали відомі подробиці arrow

Батька восьми дітей не випустили за кордон — стали відомі подробиці

3 січня 2024 17:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Батька восьми дітей не випустили за кордон — стали відомі подробиці
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Багатодітного батька восьми дітей не випустили за кордон. Прикордонники вимагали замінити в територіальному центрі комплектування і соціально підтримки слово "зняття" на слово "виключення" з військового обліку.

Про це повідомляє його дружина у Facebook.

Читайте також:
тцк
Повідомлення Ірини Сьомкіної-Мецкер про ситуацію з її чоловіком. Фото: скриншот 

В ТЦК відмовилися міняти формулювання

Виконуючи вимоги прикордонників, родина вирушила до ТЦК. Тим не менш, там їм заявили, що нічого виправляти не збираються.

"Прийшли у військкомат і нам сказали, що якщо його знято з обліку, то взагалі жодного відношення до них не має і жодних виправлень вони робити не будуть. Звичайно ж косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми за власним бажанням. Замкнутий коло!" — пише Ірина Сьомкіна-Мецкер.

Чоловік і жінка пояснили, що потрапити до військкомату вони не можуть, оскільки співробітниця, яка веде прийом, не хоче розмовляти. У п'ятницю сім'я має намір повернутися до ТЦК із адвокатом. Жінка і далі триматиме громадськість у курсі справи.

тцк
Довідка з ТЦК та СП. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Україні не випустили за кордон багатодітного батька. Прикордонники заявили, що у нього немає довідки від територіального центру комплектування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі