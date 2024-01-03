Батька восьми дітей не випустили за кордон — стали відомі подробиці
Багатодітного батька восьми дітей не випустили за кордон. Прикордонники вимагали замінити в територіальному центрі комплектування і соціально підтримки слово "зняття" на слово "виключення" з військового обліку.
Про це повідомляє його дружина у Facebook.
В ТЦК відмовилися міняти формулювання
Виконуючи вимоги прикордонників, родина вирушила до ТЦК. Тим не менш, там їм заявили, що нічого виправляти не збираються.
"Прийшли у військкомат і нам сказали, що якщо його знято з обліку, то взагалі жодного відношення до них не має і жодних виправлень вони робити не будуть. Звичайно ж косять на прикордонників і розповідають, що це вони створюють такі проблеми за власним бажанням. Замкнутий коло!" — пише Ірина Сьомкіна-Мецкер.
Чоловік і жінка пояснили, що потрапити до військкомату вони не можуть, оскільки співробітниця, яка веде прийом, не хоче розмовляти. У п'ятницю сім'я має намір повернутися до ТЦК із адвокатом. Жінка і далі триматиме громадськість у курсі справи.
Раніше ми повідомляли, що в Україні не випустили за кордон багатодітного батька. Прикордонники заявили, що у нього немає довідки від територіального центру комплектування.
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