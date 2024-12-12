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Байден выделит еще оружия для Украины — что предоставят США

12 декабря 2024 23:51
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Администрация Байдена сделает все, чтобы максимально усилить Украину перед уходом в отставку
Президент США Джо Байден. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину в последние дни пребывания в должности в рамках согласованных усилий, чтобы поставить Киеву как можно больше помощи до 2025 года. Это резко контрастирует с позицией Трампа, критикующего разрешение Украине бить оружием США вглубь России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Администрации Джо Байдена.

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Какую помощь выделит Байден

Администрация Байдена планирует объявить об ожидаемом пакете помощи на 500 миллионов долларов в ближайшие дни, который позволит отгрузить оборудование со складов американских военных. А высокопоставленный чиновник администрации сказал CNN, что администрация вкладывает ресурсы в то, чтобы передать ранее объявленное оружие для Украины в руки Киева до того, как Байден покинет пост.

"С сегодняшнего дня до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронетехники и другие критические средства", — заявил собеседник CNN.

По его словам, межведомственную работу по доставке оружия возглавляет советник по национальной безопасности Джейк Салливан. В ноябре Салливан сказал министру обороны Ллойду Остину от имени президента "ускорить" поставки в Украину бронетехники, ракет, артиллерии и т.д. Сейчас Пентагон осуществляет морские и воздушные перевозки, чтобы соблюсти срок доставки.

Почему Трамп против помощи

CNN акцентирует, что Дональд Трамп в интервью отметил, что "категорически" не соглашается с решением администрации Байдена разрешить Украине наносить удары внутри России из оружия, предоставленного США.

"Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее", — сказал Трамп. " Этого нельзя было допускать. Сейчас они занимаются не только ракетами, но и другими видами оружия. И я считаю, что это очень большая ошибка, очень большая ошибка".

Майк Уолтс, избранный Трампом на должность следующего советника по национальной безопасности, рассматривает предложения по прекращению войны, включая предложение от генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, которого Трамп объявил своим специальным посланником в Украине и России, что заставит США продолжать помощь Украине при условии участия Украины в мирных переговорах с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Поступившая партия уже активно работает над защитой неба Украины.

А Канада запретила еще 324 разновидности огнестрельного оружия. Власти же предложили подарить изъятое Украине, чтобы помочь ей в войне.

Джо Байден США Дональд Трамп военная помощь военная техника война в Украине фронт

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