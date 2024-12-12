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Байден виділить ще зброю для України — коли й що нададуть США

12 грудня 2024 23:51
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Адміністрація Байдена зробить все, щоб максимально посилити Україну перед уходом у відставку
Президент США Джо Байден. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Адміністрація Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні перебування на посаді в рамках узгоджених зусиль, щоб поставити Києву якомога більше допомоги до 2025 року. Це різко контрастує з позицією Трампа, який критикує дозвіл Україні бити зброєю США вглиб Росії. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Адміністрації Джо Байдена.

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Яку допомогу виділить Байден

Адміністрація Байдена планує оголосити про очікуваний пакет допомоги на 500 мільйонів доларів найближчими днями, який дозволить відвантажити обладнання зі складів американських військових. А високопоставлений чиновник адміністрації сказав CNN, що адміністрація вкладає ресурси в те, щоб отримати раніше оголошену зброю для України в руки Києва до того, як Байден залишить посаду.

"Відсьогодні до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронетехніки та інші критичні засоби", — заявив співбесідник CNN.

За його словами, міжвідомчу роботу з доставки зброї очолює радник з національної безпеки Джейк Салліван. У листопаді Салліван сказав міністру оборони Ллойду Остіну від імені президента "прискорити" поставки в Україну бронетехніки, ракет, артилерії тощо. Зараз Пентагон здійснює морські та повітряні перевезення, щоб дотриматися терміну доставки.

Чому Трамп проти допомоги

CNN акцентує, що Дональд Трамп в інтерв’ю зазначив, що "категорично" не погоджується з рішенням адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів усередині Росії зі зброї, наданої США.

"Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", — сказав Трамп. "Цього не можна було допускати. Зараз вони займаються не тільки ракетами, але й іншими видами зброї. І я вважаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка".

Майк Уолтс, обраний Трампом на посаду наступного радника з національної безпеки, зважував пропозиції щодо припинення війни, включно з пропозицією від генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, якого Трамп оголосив своїм спеціальним посланником в Україні та Росії, що змусить США продовжувати допомога Україні за умови участі України в мирних переговорах з Росією.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Партія, яка надійшла, вже активно працює над захистом неба України.

А Канада заборонила ще 324 різновиди вогнепальної зброї. Натомість влада запропонувала подарувати вилучене Україні, аби допомогти їй у війні.

Джо Байден США Дональд Трамп військова допомога військова техніка війна в Україні фронт

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