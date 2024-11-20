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Байден одобрил поставки очередной партии мин в Украину

20 ноября 2024 06:40
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
ВСУ получат очередную партию противопехотных мин из США
Саперы ВСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это очередная часть безотлагательных действий с помощью Украины, о которой говорил президент США.

Об этом сообщает The Washington Post.

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По данным издания, американские чиновники заявили, что это укрепит защиту Киева от наступления российских войск. Хотя, по их словам, это уже вызвало критику групп контроля над вооружением.

Издание напоминает, что такое разрешение поступило практически сразу после разрешения бить дальнобойным оружием США по территории России.

Ранее сообщалось, что Байден официально разрешил Украине наносить удары по территории России, используя дальнобойное оружие. Такие действия могут вынудить РФ пойти на мирные переговоры.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в комментарии для O Globo.

Напомним, пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков негативно отреагировал на разрешение США Украине бить по территории России. Он заявлял, что это решение будет провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа назвал это решение решающим моментом в борьбе с агрессором.

Джо Байден США военная помощь мины война в Украине саперы

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