Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Байден схвалив постачання чергової партії мін в Україну arrow

Байден схвалив постачання чергової партії мін в Україну

20 листопада 2024 06:40
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
ЗСУ отримають чергову партію протипіхотних мін із США
Сапери ЗСУ. Ілюстративне фото: Геншатб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США. 

Про це повідомляє The Washington Post.

Читайте також:

Чому Байден вирішив надати термінову допомогу України

За даними видання, американських чиновників заявили, що це зміцнить захист Києва від наступу російських військ. Хоча, за їхніми словами, це вже викликало критику з боку груп контролю над озброєнням.

Видання нагадує, що такий дозвіл відбувся практично відразу після надання дозволу бити далекобійною зброєю США по території Росії.

Раніше повідомлялось, що Байден офіційно дозволив Україні завдавати ударів по території Росії, використовуючи далекобійну зброю. Такі дії можуть змусити РФ піти на мирні переговори.

Про це повідомив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс у коментарі для O Globo.

Нагадаємо, прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков негативно відреагував на дозвіл США Україні бити по території Росії. Він заявляв, що таке рішення провокуватиме подальше нагнітання напруженості навколо конфлікту.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа назвав це рішення вирішальним моментом у боротьбі з агресором.

Джо Байден США військова допомога міни війна в Україні сапери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 Клієнту обнулили кредитний ліміт у ПриватБанку — як пояснили

06:55 Чи можуть військові заповідати свої гробові родичам — подробиці

06:40 Байден схвалив постачання чергової партії мін в Україну

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:30 Які документи подають до ТЦК на роботі — шість ключових ситуацій

06:22 Без ТЦК не обійтись — представник рекрутингу відповів чому

06:15 Майже 2,5 тис. грн до пенсії — хто отримає доплату у 2025 році

Ексклюзив

06:05 Різдвяний піст — чи постять у Львові

06:01 Готівковий кредит в Ощадбанку — які умови та як отримати гроші

07:01 Клієнту обнулили кредитний ліміт у ПриватБанку — як пояснили

06:55 Чи можуть військові заповідати свої гробові родичам — подробиці

06:40 Байден схвалив постачання чергової партії мін в Україну

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:30 Які документи подають до ТЦК на роботі — шість ключових ситуацій

06:22 Без ТЦК не обійтись — представник рекрутингу відповів чому

06:15 Майже 2,5 тис. грн до пенсії — хто отримає доплату у 2025 році

Ексклюзив

06:05 Різдвяний піст — чи постять у Львові

06:01 Готівковий кредит в Ощадбанку — які умови та як отримати гроші

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо