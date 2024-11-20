ЗСУ отримають чергову партію протипіхотних мін із США

Сапери ЗСУ. Ілюстративне фото: Геншатб ЗСУ

Президент Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США.

Про це повідомляє The Washington Post.

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За даними видання, американських чиновників заявили, що це зміцнить захист Києва від наступу російських військ. Хоча, за їхніми словами, це вже викликало критику з боку груп контролю над озброєнням.

Видання нагадує, що такий дозвіл відбувся практично відразу після надання дозволу бити далекобійною зброєю США по території Росії.

Раніше повідомлялось, що Байден офіційно дозволив Україні завдавати ударів по території Росії, використовуючи далекобійну зброю. Такі дії можуть змусити РФ піти на мирні переговори.

Про це повідомив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс у коментарі для O Globo.

Нагадаємо, прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков негативно відреагував на дозвіл США Україні бити по території Росії. Він заявляв, що таке рішення провокуватиме подальше нагнітання напруженості навколо конфлікту.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа назвав це рішення вирішальним моментом у боротьбі з агресором.