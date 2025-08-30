Военный проинформировал, как на фронте воюет батальон из осужденных Алькатрас

Многим отказывают - как воюют осужденные в "Алькатрасе"
Уже более года в составе 93-й бригады "Холодный Яр" действует и очень успешно, батальон под названием "Алькатрас". Он состоит из ранее судимых, которые добровольно подписали контракт с ВСУ.
Об особенностях батальона и гордости за бойцов рассказал его командир с позывным "Валидол".
Что является самым сложным в работе командира
"Валидол" отметил, что наибольшие трудности всегда вызывает создание единого коллектива из людей, которые имели разные взгляды и характеры.
Кроме того, большинство военнослужащих не имели опыта военной службы и даже не держали оружие в руках.
"Через определенный промежуток времени военнослужащие уже полностью интегрируются, они становятся как обычные военнослужащие, разница стирается — это касается поведения в обществе. Могу утверждать, что наши бойцы более подготовлены, мотивированы и заряжены на ведение боевых действий", — отметил командир батальона "Алькатрас".
Почему в "Алькатрас" берут не всех
Военный говорит, значительно увеличилась численность желающих попасть в подразделение, но многим приходится отказывать.
"Отказываем, потому что они не подходят по физическому состоянию, по каким-то другим параметрам", — отметил "Валидол".
Он отметил, что прошлое военнослужащих не рассматривается, ведь каждый человек может ошибиться. Главное - их желание служить Украине и защищать ее территориальную целостность.
Командир батальона подчеркнул, что все военные "Алькатраса" выполняют свои обязанности с честью. Они получают положительные отзывы от других командиров ВСУ. Кроме того, батальон "Алькатрас" уже имеет несколько экипажей беспилотных систем.
Ранее мы сообщали, что в ряды ВСУ из числа осужденных присоединились около 9,5 тысячи человек. Среди этого количества также 100 женщин.
Также информировали, что военнообязанные граждане, которые получили условный срок за свою преступления — могут быть мобилизованы.
Читайте Новини.LIVE!