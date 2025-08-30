Відео
Багатьом відмовляють — як воюють засуджені в "Алькатрасі"

Багатьом відмовляють — як воюють засуджені в "Алькатрасі"

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 01:30
Військовий проінформував, як на фронті воює батальйон із засуджених Алькатрас
Тренування бійців батальйону "Алькатрас". Фото: Кадр з відео

Вже понад рік у складі 93-ї бригади "Холодний Яр" діє і дуже успішно, батальйон під назвою "Алькатрас". Він складається з раніше засуджених, які добровільно підписали контракт із ЗСУ.

Про особливості батальйону та гордість за бійців розповів його командир з позивним "Валідол".

Читайте також:

Що є найскладніших у роботі командира

"Валідол" зазначив, що найбільших труднощів завжди викликає створення єдиного колективу з людей, які мали різні погляди та характери. 
Крім того, більшість військовослужбовців не мали досвіду військової служби й навіть не тримали зброю в руках.

"Через певний проміжок часу військовослужбовці вже повністю інтегруються, вони стають як звичайні військовослужбовці, різниця стирається — це стосується поведінки в суспільстві. Можу стверджувати, що наші бійці більш підготовлені, вмотивовані й заряджені на ведення бойових дій", — наголосив командир батальйону "Алькатрас".

Чому до "Алькатрасу" беруть не всіх

Військовий говорить, значно збільшилась чисельність охочих потрапити у підрозділ, але багатьом доводиться відмовляти.

"Відмовляємо, бо вони не підходять за фізичним станом, за якимись іншими параметрами", — наголосив "Валідол".

Він зазначив, що минуле військовослужбовців не розглядається, адже кожна людина може помилитися. Головне — їхнє бажання служити Україні та захищати її територіальну цілісність.

Командир батальйону підкреслив, що усі військові "Алькатрасу" виконують свої обов'язки з честю. Вони отримують позитивні відгуки від інших командирів ЗСУ. Крім того, батальйон "Алькатрас" вже має кілька екіпажів безпілотних систем.

Раніше ми повідомляли, що до лав ЗСУ з-поміж засуджених долучились близько 9,5 тисячі людей. Серед цієї кількості також 100 жінок.

Також інформували, що військовозобов'язані громадяни, які отримали умовний термін за свою злочини — можуть бути мобілізовані.

ЗСУ армія мобілізація засуджені контракт
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
