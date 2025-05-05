Азову 11 лет — история создания легендарного подразделения

Азову исполнилось 11 лет — история создания подразделения
Легендарному подразделению "Азов" в понедельник, 5 мая, исполняется 11 лет с момента создания в 2014 году. Воины прославились своими героическими операциями с начала российской агрессии.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram.
История создания "Азова"
Нынешний командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий 5 мая 2014 года объединил группу добровольцев, известную как "черные человечки".
Бойцы узнали, что украинские ВВ оставили свою базу в Бердянске на фоне общей нестабильности. Это открыло возможность для "черных человечков" оказаться первыми на месте и получить доступ к арсеналу, который начали разворовывать российские войска и сепаратисты. Единственным легальным путем для этого было перейти из партизанского отряда в официальную структуру МВД.
"Для националистов, ультрасов, хулиганов, которые еще вчера дрались с милицией, такое развитие событий стало неожиданным и ироничным. Но уже в первые дни существования как подразделения МВД "человечки" приняли несколько боев и взяли в плен министра обороны так называемой "ДНР". Так рождался легендарный "Азов", — говорится в сообщении.
Всего за месяц новосозданное добровольческое подразделение участвует в освобождении Мариуполя — на проведение рискованной операции Билецкий получает разрешение у командования.
Вооружение минимальное: бронированный "КАМАЗ", ЗУ-шка и "Утес", а среди бойцов — ребята 16-18 лет.
Потом — бои за Марьинку, Иловайск, Широкино осенью 2014-го, Павлополь-Широкинская операция в феврале 2015-го и другие эпизоды, полные отваги и риска.
"Фронт обманчиво затих. И это время "Азов" использовал для наращивания профессионализма. Создана Военная школа им. Коновальца, сержантские курсы, система рекрутинга и подготовки бойцов. Собранный из сотни националистов отряд стал одним из самых профессиональных и боеспособных. Батальоном, полком, бригадой. Но "Азов" никогда не был просто военным подразделением. Это — феномен, большая семья", — говорится в сообщении.
Полномасштабное российское вторжение в 2022 году
Во время полномасштабного вторжения подразделение взяло лидерство в бою за Мариуполь, создав легендарный гарнизон на "Азовстали".
Ветераны отражали наступление россиян на Киевщине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, Сумщине, Черниговщине, Днепропетровщине. Кроме того, воины организовывали операции по спасению собратьев в окруженном Приазовье.
Защитники погибали за своих и попадали в российскую неволю.
"Помним всех павших на этом пути. И ради них продолжаем сражаться за свою страну. С годовщиной — каждого, кто был и остается частью азовской семьи! " — добавили в Третьей штурмовой.
Андрей Билецкий — что о нем известно
Андрей Билецкий — украинский политический и военный деятель, известный как основатель и первый командир полка "Азов". По состоянию на 2025 год остается одной из ключевых фигур в военно-политической жизни страны.
Родился 5 августа 1979 года в Харькове. Окончил исторический факультет Харьковского национального университета им. Каразина, где специализировался на истории древнего мира и средних веков. Еще в студенческие годы проявил интерес к националистическим идеям, был активным участником патриотического движения.
В 2000-х годах возглавил организацию "Патриот Украины", которая впоследствии стала частью большей структуры "Социал-национальная ассамблея". Его идеи в этот период имели отчетливый националистический и радикальный характер.
В 2011 году был арестован по подозрению в хулиганстве, но освобожден после Революции Достоинства.
После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Билецкий сформировал добровольческое подразделение "Азов", которое быстро превратилось в одну из самых боеспособных частей.
Под его руководством полк участвовал в боях за Мариуполь, Широкино, Марьинку, Иловайск. В это время он активно продвигал идею создания мощного украинского корпуса обороны на основе добровольческих подразделений.
В 2014 году был избран народным депутатом Украины как самовыдвиженец от Киева. В парламенте возглавил межфракционное объединение "Национальный корпус", которое впоследствии переросло в одноименную политическую партию.
В 2019 году его политическая сила не прошла в Верховную Раду, однако осталась активной на уличном уровне и в вопросах ветеранского движения.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Билецкий вернулся к военной деятельности. В рамках обороны Киева, а затем в ожесточенных боях за юг и восток страны, он снова сыграл важную роль как командир подразделений, действовавших на передовой. Его деятельность способствовала возрождению боевого имиджа "Азова" как элитного подразделения.
В 2023-2025 годах Билецкий продолжил военную службу, сосредоточившись на формировании новых боевых бригад и обучении резервистов. При этом он сохраняет влияние в ветеранских и национал-патриотических кругах.
По состоянию на весну 2025 года Андрей Билецкий остается активным в военной сфере и редко выступает с политическими заявлениями, сосредоточившись на обороне страны в условиях войны.
Напомним, с апреля 2025 года Богдан Гришенков является командиром 12-й бригады специального назначения "Азов".
Ранее Нацгвардия создала корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.
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