Азову 11 років — історія створення легендарного підрозділу

Українські захисники. Фото: t.me/ab3army

Легендарному підрозділу "Азов" у понеділок, 5 травня, виповнюється 11 років від моменту створення у 2014 році. Воїни прославилися своїми героїчними операціями з початку російської агресії.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у Telegram.

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Історія створення "Азову"

Нинішній командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький 5 травня 2014 року обʼєднав групу добровольців, відому як "чорні чоловічки".

"Чорні чоловічки" в 2014 році. Фото: "Азов"

Бійці дізналися, що українські ВВ залишили свою базу в Бердянську на тлі загальної нестабільності. Це відкрило можливість для "чорних чоловічків" опинитися першими на місці та отримати доступ до арсеналу, який почали розкрадати російські війська й сепаратисти. Єдиним легальним шляхом для цього було перейти з партизанського загону до офіційної структури МВС.

"Для націоналістів, ультрасів, хуліганів, які ще вчора билися з міліцією, такий розвиток подій став несподіваним й іронічним. Але вже у перші дні існування як підрозділу МВС "чоловічки" прийняли кілька боїв і взяли в полон цілого міністра оборони так званої "ДНР". Так народжувався легендарний "Азов", — йдеться у повідомленні.

Усього за місяць новостворений добровольчий підрозділ бере участь у звільненні Маріуполя — на проведення ризикованої операції Білецький отримує дозвіл у командування.

Озброєння мінімальне: броньований "КАМАЗ", ЗУ-шка та "Утьос", а серед бійців — хлопці 16–18 років.

Український воїн у 2014 році. Фото: "Азов"

Потім — бої за Марʼїнку, Іловайськ, Широкине восени 2014-го, Павлопіль-Широкинська операція в лютому 2015-го та інші епізоди, сповнені відваги й ризику.

"Фронт оманливо стихнув. І цей час "Азов" використав для нарощення професіоналізму. Створено Військову школу ім. Коновальця, сержантські курси, систему рекрутингу та підготовки бійців. Зібраний з сотні націоналістів загін став одним з найпрофесійніших та найбоєздатніших. Батальйоном, полком, бригадою. Та "Азов" ніколи не був просто військовим підрозділом. Це — феномен, велика родина", — йдеться у повідомленні.

Повномасштабне російське вторгнення в 2022 році

Під час повномасштабного вторгнення підрозділ взяв лідерство у бою за Маріуполь, створивши легендарний гарнізон на "Азовсталі".

Захисник на "Азовсталі" в 2022 році. Фото: Дмитро "Орест" Козицький

Ветерани відбивали наступ росіян на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. Крім того, воїни організовували операції з порятунку побратимів в оточеному Приазов'ї.

Захисники гинули за своїх та потрапляли в російську неволю.

"Пам’ятаємо всіх полеглих на цьому шляху. І заради них продовжуємо битися за свою країну. З річницею — кожного, хто був і залишається частиною азовської родини!" — додали в Третій штурмовій.

Андрій Білецький — що про нього відомо

Андрій Білецький — український політичний і військовий діяч, відомий як засновник і перший командир полку "Азов". Станом на 2025 рік залишається однією з ключових фігур у військово-політичному житті країни.

Білецький нагороджує воїнів. Фото: t.me/ab3army

Народився 5 серпня 1979 року в Харкові. Закінчив історичний факультет Харківського національного університету ім. Каразіна, де спеціалізувався на історії стародавнього світу та середніх віків. Ще в студентські роки проявив інтерес до націоналістичних ідей, був активним учасником патріотичного руху.

У 2000-х роках очолив організацію "Патріот України", яка згодом стала частиною більшої структури "Соціал-національна асамблея". Його ідеї в цей період мали виразний націоналістичний і радикальний характер.

У 2011 році був заарештований за підозрою у хуліганстві, але звільнений після Революції Гідності.

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році Білецький сформував добровольчий підрозділ "Азов", який швидко перетворився на одну з найбоєздатніших частин.

Білецький нагороджує воїнів. Фото: t.me/ab3army

Під його керівництвом полк брав участь у боях за Маріуполь, Широкине, Мар’їнку, Іловайськ. У цей час він активно просував ідею створення потужного українського корпусу оборони на основі добровольчих підрозділів.

У 2014 році був обраний народним депутатом України як самовисуванець від Києва. У парламенті очолив міжфракційне об’єднання "Національний корпус", яке згодом переросло в однойменну політичну партію.

У 2019 році його політична сила не пройшла до Верховної Ради, однак залишилася активною на вуличному рівні та в питаннях ветеранського руху.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Білецький повернувся до військової діяльності. У рамках оборони Києва, а згодом у запеклих боях за південь та схід країни, він знову відіграв важливу роль як командир підрозділів, що діяли на передовій. Його діяльність сприяла відродженню бойового іміджу "Азову" як елітного підрозділу.

У 2023–2025 роках Білецький продовжив військову службу, зосередившись на формуванні нових бойових бригад та навчанні резервістів. Водночас він зберігає вплив у ветеранських і націонал-патріотичних колах.

Станом на весну 2025 року Андрій Білецький залишається активним у військовій сфері та рідко виступає з політичними заявами, зосередившись на обороні країни в умовах війни.

Нагадаємо, з квітня 2025 року Богдан Грішенков є командиром 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Раніше Нацгвардія створила корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.