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Азовец Арн сказал, что говорили им россияне о теракте в Еленовке

12 ноября 2024 14:54
Анастасия Постоенко - Редактор
Теракт в Еленовке — как россияне врали пленным о казни военных
Боец "Азова" с позывным "Арн". Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Боец полка "Азов" с позывным "Арн", освобожденный из российского плена, рассказал о том, как россияне пытались убедить его и других пленных, что это якобы Украина устроила теракт в Еленовке. Оккупанты пытались оказывать психологическое давление.

Об этом он сказал в интервью Маричке Падалко.

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Арн рассказал, что оккупанты во время содержания их в плену не давали им никакого шанса узнать какие-либо новости из Украины и мира. Россияне убеждали их, что Харьков и Киев давно уже оккупированы Россией, а на западе Украины уже раздают российские паспорта.

Он заявил, что никто из пленных не верил им, ведь понимали, что если бы это была правда, то с ними обращались бы совсем по другому, поэтому расценили такие заявления, как психологическое давление и попытку уничтожить личность и волю украинских пленных.

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Арн сказал, что не находился в бараке в Еленовке, в котором произошла массовая казнь пленных. Однако он слышал взрыв и крики людей.

"Я не был в том бараке, но я слышал взрыв, я слышал крики людей. Это просто нельзя описать словами. Если человек этого вживую не слышит, этого нельзя описать. Когда просто гибнут твои друзья по оружию, которых просто коварно взорвали" , – сказал он.

Далее россияне пытались убедить защитников Украины, что произошел обстрел по своим ВСУ и отрицали причастность России.

"Они пытались это рассказать на Еленовке, промыть мозги, сломать тебя в плену. И тогда, когда мы были этапированы в Таганрог", — сказал Арн.

Напомним, на днях один из освобожденных украинцев-военнопленных рассказал новые подробности о теракте в Еленовке. Он заявил, что один из пленных видел подозрительные действия россиян в бараке в преддверии теракта.

Отметим, что трагедия в Еленовке произошла 29 июля 2022 года — тогда в колонии произошел мощный взрыв, где россияне удерживали украинских пленных бойцов.

Еленовка россияне пропаганда пленные полк "Азов" ВСУ теракт

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